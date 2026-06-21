ΠΑΟΚ σε μετάβαση από ομάδα του ενός στο γκρουπ των πολλών…

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Μετράμε και περιμένουμε να δούμε τη συνολική λειτουργία:- Ο ΠΑΟΚ με αθλητικό διευθυντή πάνω από όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα! Είναι ο Μάτος!- ΠΑΕ ΠΑΟΚ με νέο διευθύνων σύμβουλο κάτω από τον Σαββίδη! Ο Τουμαζάτος!- ΠΑΟΚ με άλλον τεχνικό διευθυντή, έχοντας φροντίσει να ξέρουν όλοι ποιος είναι: Ο Αντρέ Βιεϊρίνια!Περιμένουμε και άλλες αλλαγές στη λειτουργία και στην καθημερινότητα,πάνω από όλα όμως θα έχουμε ΠΑΟΚ με άλλον προπονητή! Είναι φοβερό! Ακόμη και τώρα που το ξέρουμε, την άλλη εβδομάδα στην Ολλανδία θα παραξενευόμαστε που δε θα βλέπουμετον Λουτσέσκου και τους συνεργάτες του μέσα στο γήπεδο!Τεράστια αλλαγή, μεγάλη διαφοροποίηση και από τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ του Μάτος, του Βιεϊρίνια με προπονητή τον Ιταλό Λίσι! Αυτή είναι η πιο μεγάλη αλλαγή: Από τον ΠΑΟΚ του ενός κυρίαρχου προσώπου, από την κυριαρχία του Λουτσέσκου που βρήκε χώρο και κατέκτησε και άλλους τομείς μέσα στον Δικέφαλο κάνοντας πολλά πράγματα πέρα από το κοουτσάρισμα, στον ΠΑΟΚ των πολλών σε μία διαφορετική φιλοσοφία!Η αλλαγή, αυτή η μετάβαση θα πετύχει; Ποιος να το ξέρει; Από που κι ως που; Ποιος είναι μάντης; Βέβαια -για μένα- είναι δύο στοιχεία:- Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να αλλάξει τη δομή του διευρύνοντας τον κύκλο των υπεύθυνων ανθρώπων στο αγωνιστικό τμήμα- Η επόμενη μέρα μετά τον Λουτσέσκου για τον όποιον καθίσει στον πάγκο της ομάδας θα είναι δύσκολη!Αυτά είναι και πρέπει να αντιμετωπιστούν! Το κλίμα δεν είναι καλό για διάφορους λόγους και κυρίως λόγω της περσινής παταγώδους αποτυχίας. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που «πρέπει» να δημιουργούνται προβλήματα. Είναι όλα γνωστά και αναμενόμενα, δύσκολα στην αντιμετώπιση.