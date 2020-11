To Μουσείο είναι παντού!

Πώς μπορείτε να φτιάξετε τον δικό σας κώδικα για να στείλετε τηλεγράφημα με σήματα Μορς;

Πώς θα κάνετε ζογκλερικά κόλπα στο σπίτι;

Φαντάζεστε πώς θα ήταν να ζούσατε σε μια Τηλεφωνούπολη;

Με το πρόγραμμα scratch μπορείς να στείλεις με φωτιά το μήνυμα της πτώσης της Τροίας ;

Αυτά και πολλά άλλα σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε σε μία μοναδική εμπειρία επικοινωνίας και τεχνολογίας στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ!Με το μήνυμα «το Μουσείο είναι παντού», το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών σας προσκαλεί να συνδεθείτε διαδικτυακά ή να έρθετε στο φυσικό χώρο του μουσείου για να συμμετέχετε στα καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα που ξεχώρισε το κοινό την τελευταία δεκαετία. Ανασχεδιασμένα, είτε σε ψηφιακές πλατφόρμες, είτε στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, κάντε κράτηση στο www.otegroupmuseum.gr για να συμμετέχετε on line ή για να τα κατεβάσετε και να τα παρακολουθήσετε όποτε εσείς θέλετε!Τα προγράμματα είναι ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνονται σε σχολικές ομάδες, οικογένειες και μεμονωμένους επισκέπτες. Περιλαμβάνουν Live ψηφιακά εικαστικά και μουσικά εργαστήρια, on line προγράμματα Stem, μαγνητοσκοπημένα videos on Demand με digital δράσεις, ψηφιακά παιχνίδια, αλλά και ξεναγήσεις και μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις στο Μουσείο για ολιγάριθμες ομάδες και με τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείαςΟλες οι δράσεις είναι δωρεάν και ξεκινούν τον Οκτώβριο 2020, ενώ θα διαρκέσουν έως τον Μάιο 2021.Ανακαλύψτε όλες τις Best Of δράσεις του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών στο https://www.otegroupmuseum.gr/portal/educational_programs αλλά και στο INSTAGRAM @otegroupmueum και κάνετε ηλεκτρονικά την κράτησή σας ή κατεβάστε τα διαθέσιμα video!