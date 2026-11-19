Κολπική μαρμαρυγή: Η ύπουλη αρρυθμία που εμφανίζεται όλο και συχνότερα στους άνω των 55
Κολπική μαρμαρυγή: Η ύπουλη αρρυθμία που εμφανίζεται όλο και συχνότερα στους άνω των 55
Ο κ. Σωκράτης Παστρωμάς, Καρδιολόγος- Ηλεκτροφυσιολόγος, Διευθυντής ΣΤ' Καρδιολογική Κλινική, στο νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν αναλύει τα συμπτώματα της κολπικής μαρμαρυγής και τους τρόπους αντιμετώπισης με τη σύγχρονη μέθοδο κατάλυσης PFA
Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή αρρυθμία στο γενικό πληθυσμό και έχει παρατηρηθεί πως 1 στους 4 ανθρώπους άνω των 55 ετών έχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης της νόσου. Στη χώρα μας υπολογίζεται πως πάνω από 300.000 άνθρωποι πάσχουν από κολπική μαρμαρυγή και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης.
Η κολπική μαρμαρυγή προέρχεται από τους κόλπους της καρδιάς και χαρακτηρίζεται από ακανόνιστους και άρρυθμους καρδιακούς σφυγμούς. Το κύριο σύμπτωμα της κολπικής μαρμαρυγής είναι το φτερούγισμα στο στήθος και το αίσθημα παλμών, ενώ πολλοί αναφέρουν δύσπνοια ή και αίσθημα κόπωσης κυρίως κατά τη βάδιση. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δηλώνουν ασυμπτωματικοί χωρίς να διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με τους συμπτωματικούς.
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Η κολπική μαρμαρυγή προέρχεται από τους κόλπους της καρδιάς και χαρακτηρίζεται από ακανόνιστους και άρρυθμους καρδιακούς σφυγμούς. Το κύριο σύμπτωμα της κολπικής μαρμαρυγής είναι το φτερούγισμα στο στήθος και το αίσθημα παλμών, ενώ πολλοί αναφέρουν δύσπνοια ή και αίσθημα κόπωσης κυρίως κατά τη βάδιση. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δηλώνουν ασυμπτωματικοί χωρίς να διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με τους συμπτωματικούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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