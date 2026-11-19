Καρκίνος του μαστού: Η επιστημονική πρόοδος έχει αξία όταν αλλάζει συνολικά τη ζωή του ασθενούς
Καρκίνος του μαστού: Η επιστημονική πρόοδος έχει αξία όταν αλλάζει συνολικά τη ζωή του ασθενούς
Από τις νέες θεραπευτικές δυνατότητες έως την ποιότητα ζωής και τη συνέχεια της φροντίδας, η πραγματική πρόκληση για την ογκολογία είναι να μετατρέψει την καινοτομία σε ουσιαστικό όφελος για κάθε άνθρωπο
*Γράφει ο κ. Δημήτρης Κρικέλης, MD, PhD, Επικεφαλής Τμήματος Ιατρικών Υποθέσεων Ογκολογίας, Daiichi Sankyo Greece
Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού δεν σηματοδοτεί μόνο την αρχή μιας ιατρικής διαδρομής. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βλέπει το παρόν και το μέλλον του. Οι εξετάσεις και οι θεραπευτικές επιλογές κυριαρχούν στην καθημερινότητα, ενώ η οικογένεια, η εργασία, οι σχέσεις και η ανεξαρτησία αποκτούν νέα σημασία.
Ως παθολόγος ογκολόγος, γνωρίζω ότι η αντιμετώπιση της νόσου απαιτεί επιστημονική ακρίβεια και τεκμηριωμένες αποφάσεις. Η συζήτηση για την πρόοδο, όμως, πρέπει να περιλαμβάνει ένα ακόμη ερώτημα: τι σημαίνει αυτή η πρόοδος για τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τη διάγνωση;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού δεν σηματοδοτεί μόνο την αρχή μιας ιατρικής διαδρομής. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βλέπει το παρόν και το μέλλον του. Οι εξετάσεις και οι θεραπευτικές επιλογές κυριαρχούν στην καθημερινότητα, ενώ η οικογένεια, η εργασία, οι σχέσεις και η ανεξαρτησία αποκτούν νέα σημασία.
Ως παθολόγος ογκολόγος, γνωρίζω ότι η αντιμετώπιση της νόσου απαιτεί επιστημονική ακρίβεια και τεκμηριωμένες αποφάσεις. Η συζήτηση για την πρόοδο, όμως, πρέπει να περιλαμβάνει ένα ακόμη ερώτημα: τι σημαίνει αυτή η πρόοδος για τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τη διάγνωση;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα