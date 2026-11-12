Χωριστές συναντήσεις Χριστοδουλίδη με Μητσοτάκη και Μακρόν στο Δουβλίνο: Στο επίκεντρο το καλώδιο, προχωρούν κανονικά οι εργασίες
Χωριστές συναντήσεις Χριστοδουλίδη με Μητσοτάκη και Μακρόν στο Δουβλίνο: Στο επίκεντρο το καλώδιο, προχωρούν κανονικά οι εργασίες
Οι επαφές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια, η μείωση του κόστους και ο περιορισμός των εξαρτήσεων από τρίτες χώρες αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την ΕΕ
Το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI) βρέθηκε στο επίκεντρο των χωριστών συνομιλιών που είχε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο περιθώριο της ένατης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στο Δουβλίνο.
Οι επαφές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια, η μείωση του κόστους και ο περιορισμός των εξαρτήσεων από τρίτες χώρες αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άλλωστε, από το ίδιο βήμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφή μηνύματα για την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους και η ανάπτυξη εγχώριων παραγωγικών δυνατοτήτων αποτελούν προϋποθέσεις τόσο για την ανταγωνιστικότητα όσο και για τη μελλοντική ασφάλεια της ηπείρου.
Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσπάθειας για διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και ενίσχυση των διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών.
Η προώθηση του έργου Great Sea Interconnector θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ενεργειακή διασύνδεση της Κύπρου με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνομιλίες του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμανουέλ Μακρόν αποκτούν πρόσθετη πολιτική βαρύτητα, καθώς η υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών έργων συνδέεται άμεσα με τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία.
Οι επαφές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια, η μείωση του κόστους και ο περιορισμός των εξαρτήσεων από τρίτες χώρες αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άλλωστε, από το ίδιο βήμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφή μηνύματα για την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους και η ανάπτυξη εγχώριων παραγωγικών δυνατοτήτων αποτελούν προϋποθέσεις τόσο για την ανταγωνιστικότητα όσο και για τη μελλοντική ασφάλεια της ηπείρου.
Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσπάθειας για διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και ενίσχυση των διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών.
Η ενεργειακή ασφάλεια και ο ρόλος του GSI
Η προώθηση του έργου Great Sea Interconnector θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ενεργειακή διασύνδεση της Κύπρου με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνομιλίες του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμανουέλ Μακρόν αποκτούν πρόσθετη πολιτική βαρύτητα, καθώς η υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών έργων συνδέεται άμεσα με τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα