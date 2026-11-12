Χωριστές συναντήσεις Χριστοδουλίδη με Μητσοτάκη και Μακρόν στο Δουβλίνο: Στο επίκεντρο το καλώδιο, προχωρούν κανονικά οι εργασίες

Οι επαφές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια, η μείωση του κόστους και ο περιορισμός των εξαρτήσεων από τρίτες χώρες αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την ΕΕ