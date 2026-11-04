Το αγαπημένο σνακ που «ξυπνά» τη μνήμη μετά τα 60 – Πόσα γραμμάρια αρκούν την ημέρα
Το αγαπημένο σνακ που «ξυπνά» τη μνήμη μετά τα 60 – Πόσα γραμμάρια αρκούν την ημέρα
Νέα μελέτη εξετάζει πώς η καθημερινή κατανάλωση αυτών των ξηρών καρπών επηρεάζει τον εγκέφαλο μετά τα 60, καταγράφοντας ενδιαφέροντα ευρήματα για τη μνήμη
Οι ξηροί καρποί ξεχωρίζουν για τα οφέλη τους στην εγκεφαλική λειτουργία, με νεότερη μελέτη να εστιάζει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Ειδικότερα, οι ερευνητές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στα αράπικα φιστίκια, υποδεικνύοντας ότι η συστηματική κατανάλωσή τους μπορεί να επηρεάζει θετικά τη λειτουργία περιοχών του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη.
Ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ στην Ολλανδία διαπίστωσαν ότι η καθημερινή κατανάλωση αράπικων φιστικιών βελτίωσε την απόκριση του εγκεφάλου στην ινσουλίνη σε μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ στην Ολλανδία διαπίστωσαν ότι η καθημερινή κατανάλωση αράπικων φιστικιών βελτίωσε την απόκριση του εγκεφάλου στην ινσουλίνη σε μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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