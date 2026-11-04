Καρκίνος τραχήλου μήτρας: 40% περισσότεροι θάνατοι έως το 2050 – Γιατί αυξάνεται η απειλή
Καρκίνος τραχήλου μήτρας: 40% περισσότεροι θάνατοι έως το 2050 – Γιατί αυξάνεται η απειλή
Νέα μελέτη προβλέπει 1,08 εκατ. νέα περιστατικά και 522.000 θανάτους ετησίως έως το 2050 – Καμία μεγάλη γεωγραφική περιοχή του κόσμου δεν αναμένεται να πετύχει τον στόχο εξάλειψης του ΠΟΥ εάν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις
Ανησυχητική αύξηση των περιστατικών και των θανάτων από καρκίνο τραχήλου της μήτρας προβλέπουν οι επιστήμονες έως το 2050, με νέα μελέτη να εκτιμά ότι τα ετήσια νέα περιστατικά θα ξεπεράσουν το ένα εκατομμύριο, ενώ οι θάνατοι θα αυξηθούν σχεδόν κατά 40%, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να αναμένονται στην υποσαχάρια Αφρική.
Η πρόβλεψη προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς πρόκειται για έναν καρκίνο που σε μεγάλο βαθμό μπορεί να προληφθεί. Ο εμβολιασμός έναντι του HPV, ο προσυμπτωματικός έλεγχος και η έγκαιρη αντιμετώπιση των αλλοιώσεων του τραχήλου αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την πρόληψη και την εξάλειψη της νόσου ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Ωστόσο, η πρόσβαση σε αυτά παραμένει εξαιρετικά άνιση σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Η πρόβλεψη προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς πρόκειται για έναν καρκίνο που σε μεγάλο βαθμό μπορεί να προληφθεί. Ο εμβολιασμός έναντι του HPV, ο προσυμπτωματικός έλεγχος και η έγκαιρη αντιμετώπιση των αλλοιώσεων του τραχήλου αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την πρόληψη και την εξάλειψη της νόσου ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Ωστόσο, η πρόσβαση σε αυτά παραμένει εξαιρετικά άνιση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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