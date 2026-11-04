Καρκίνος τραχήλου μήτρας: 40% περισσότεροι θάνατοι έως το 2050 – Γιατί αυξάνεται η απειλή

Νέα μελέτη προβλέπει 1,08 εκατ. νέα περιστατικά και 522.000 θανάτους ετησίως έως το 2050 – Καμία μεγάλη γεωγραφική περιοχή του κόσμου δεν αναμένεται να πετύχει τον στόχο εξάλειψης του ΠΟΥ εάν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις