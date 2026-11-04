Ιλαρά: Υγειονομική «βόμβα» τα κενά ανοσίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη; Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα
Ιλαρά: Υγειονομική «βόμβα» τα κενά ανοσίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη; Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα
Τα χιλιάδες κρούσματα στις ΗΠΑ, ο πρόσφατος θάνατος παιδιού στη Νέα Υόρκη, η κυκλοφορία του ιού στην Ευρώπη και τα κενά ανοσίας που προκαλούν ανησυχία - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα, εννέα χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη επιδημία
Για περισσότερα από 25 χρόνια, η ιλαρά θεωρούνταν στις Ηνωμένες Πολιτείες μία νόσος που είχε περάσει στο παρελθόν. Σήμερα, η εικόνα είναι ανησυχητικά διαφορετική. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν νοσήσει, δεκάδες επιδημικές εξάρσεις έχουν καταγραφεί και η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη ακόμη και με το ενδεχόμενο να χάσει το καθεστώς εξάλειψης της νόσου που διατηρεί από το 2000.
Ο πρόσφατος θάνατος ενός παιδιού στη Νέα Υόρκη έδωσε ακόμη πιο δραματική διάσταση στην αναζωπύρωση της ιλαράς. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), έως τις 29 Οκτωβρίου είχαν επιβεβαιωθεί 4.852 κρούσματα μέσα στο 2026, έναντι 2.289 ολόκληρο το 2025 και μόλις 285 το 2024. Συνολικά έχουν καταγραφεί 43 επιδημικές εξάρσεις, ενώ το 96% των φετινών κρουσμάτων συνδέεται με αυτές. Το ίδιο ποσοστό – 96%- αφορά ανθρώπους που ήταν ανεμβολίαστοι ή είχαν άγνωστο εμβολιαστικό ιστορικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο πρόσφατος θάνατος ενός παιδιού στη Νέα Υόρκη έδωσε ακόμη πιο δραματική διάσταση στην αναζωπύρωση της ιλαράς. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), έως τις 29 Οκτωβρίου είχαν επιβεβαιωθεί 4.852 κρούσματα μέσα στο 2026, έναντι 2.289 ολόκληρο το 2025 και μόλις 285 το 2024. Συνολικά έχουν καταγραφεί 43 επιδημικές εξάρσεις, ενώ το 96% των φετινών κρουσμάτων συνδέεται με αυτές. Το ίδιο ποσοστό – 96%- αφορά ανθρώπους που ήταν ανεμβολίαστοι ή είχαν άγνωστο εμβολιαστικό ιστορικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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