Ιλαρά: Υγειονομική «βόμβα» τα κενά ανοσίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη; Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα

Τα χιλιάδες κρούσματα στις ΗΠΑ, ο πρόσφατος θάνατος παιδιού στη Νέα Υόρκη, η κυκλοφορία του ιού στην Ευρώπη και τα κενά ανοσίας που προκαλούν ανησυχία - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα, εννέα χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη επιδημία