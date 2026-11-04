Ένας ψυχολόγος εξηγεί γιατί δεν έχει σημασία αν είστε πρωινός ή βραδινός τύπος – Τι παίζει ρόλο
YGEIAMOU.GR
Πρωινό ξύπνημα Πρωινοί Τύποι Ύπνος

Ένας ψυχολόγος εξηγεί γιατί δεν έχει σημασία αν είστε πρωινός ή βραδινός τύπος – Τι παίζει ρόλο

Το πρωινό πουλί πιάνει τελικά το σπυρί; Ένας ψυχολόγος εξηγεί τι έχει μεγαλύτερη σημασία για τον ύπνο από το αν είμαστε «πρωινοί» ή «βραδινοί» τύποι

Ένας ψυχολόγος εξηγεί γιατί δεν έχει σημασία αν είστε πρωινός ή βραδινός τύπος – Τι παίζει ρόλο
Μαρία Κοτοπούλη
Το ξυπνητήρι χτυπά στις 4 το πρωί. Ακολουθούν γυμναστική, ντους, πρωινό και προετοιμασία για τη δουλειά πριν ακόμα να ανατείλει ο ήλιος. Τα τελευταία χρόνια, αυτή η εικόνα προβάλλεται συχνά ως η «μυστική συνταγή» των επιτυχημένων ανθρώπων. Πασίγνωστοι CEOs, πολιτικοί και άλλες δημόσιες προσωπικότητες μιλούν συχνά για το πολύ πρωινό ξύπνημα και τα πλεονεκτήματά του. Είναι όμως πράγματι καλύτερο για την υγεία μας να σηκωνόμαστε από το κρεβάτι πριν χαράξει;

Όπως εξηγεί ο ψυχολόγος Mark Travers, Ph.D., σε άρθρο του στο Psychology Today, δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα άκρα. Το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι αν κάποιος είναι πρωινός ή βραδινός τύπος, αλλά αν κοιμάται αρκετά και αν ο ύπνος του είναι ποιοτικός.

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Μαρία Κοτοπούλη
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