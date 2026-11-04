Μεταμόσχευση νεφρού στην Ελλάδα πλέον και για παιδιά μόλις 14 κιλών – Πώς οι οικογένειες γλιτώνουν το ταξίδι στο εξωτερικό
Μεταμόσχευση νεφρού στην Ελλάδα πλέον και για παιδιά μόλις 14 κιλών – Πώς οι οικογένειες γλιτώνουν το ταξίδι στο εξωτερικό
Το νέο πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων νεφρού στο Ωνάσειο δίνει πλέον τη δυνατότητα σε παιδιά μικρότερου σωματικού βάρους (από 14 κιλά) να υποβληθούν σε μεταμόσχευση στην Ελλάδα, περιορίζοντας την ανάγκη μετάβασης στο εξωτερικό
Ένα σημαντικό βήμα για τις παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα σηματοδοτεί η έναρξη του νέου προγράμματος μεταμοσχεύσεων νεφρού στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, καθώς διευρύνονται πλέον οι δυνατότητες πρόσβασης στη θεραπεία για παιδιά μικρότερης ηλικίας και σωματικού βάρους. Παιδιά μόλις 14 κιλών μπορούν πλέον να υποβληθούν σε μεταμόσχευση νεφρού στη χώρα μας, εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα για δεκάδες οικογένειες και περιορίζει την ανάγκη μεταμόσχευσης σε χώρα του εξωτερικού.
Η νέα αυτή δυνατότητα αποτελεί την ουσιαστική συνέχεια μιας πορείας που ξεκίνησε πριν από δεκαετίες. Οι παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις νεφρού πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από το 1988, ωστόσο η δραστηριότητα παρουσίασε σημαντική κάμψη. Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία του ygeiamou.gr, στα παιδιά του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» που μεταμοσχεύονταν στη Θεσσαλονίκη, οι επεμβάσεις μειώθηκαν από 47 τη δεκαετία 1990-1999 σε μόλις 23 τη δεκαετία 2010-2019.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η νέα αυτή δυνατότητα αποτελεί την ουσιαστική συνέχεια μιας πορείας που ξεκίνησε πριν από δεκαετίες. Οι παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις νεφρού πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από το 1988, ωστόσο η δραστηριότητα παρουσίασε σημαντική κάμψη. Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία του ygeiamou.gr, στα παιδιά του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» που μεταμοσχεύονταν στη Θεσσαλονίκη, οι επεμβάσεις μειώθηκαν από 47 τη δεκαετία 1990-1999 σε μόλις 23 τη δεκαετία 2010-2019.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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