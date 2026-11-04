Μεταμόσχευση νεφρού στην Ελλάδα πλέον και για παιδιά μόλις 14 κιλών – Πώς οι οικογένειες γλιτώνουν το ταξίδι στο εξωτερικό

Το νέο πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων νεφρού στο Ωνάσειο δίνει πλέον τη δυνατότητα σε παιδιά μικρότερου σωματικού βάρους (από 14 κιλά) να υποβληθούν σε μεταμόσχευση στην Ελλάδα, περιορίζοντας την ανάγκη μετάβασης στο εξωτερικό