Το πρώτο σύμπτωμα του Έρικ Ντέιν που ανησύχησε τη Ρεμπέκα Γκέιχαρτ πριν διαγνωστεί με ALS: «Δεν είχε ποτέ πονοκεφάλους»
Το πρώτο σύμπτωμα του Έρικ Ντέιν που ανησύχησε τη Ρεμπέκα Γκέιχαρτ πριν διαγνωστεί με ALS: «Δεν είχε ποτέ πονοκεφάλους»
Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι τα πρώτα σημάδια πέρασαν αρχικά απαρατήρητα
Μια αλλαγή στην καθημερινότητα του Έρικ Ντέιν, που αρχικά έμοιαζε ασήμαντη, ήταν εκείνη που ανησύχησε πρώτη τη σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, αρκετούς μήνες πριν ο γνωστός ηθοποιός διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).
Ο πρωταγωνιστής του «Grey’s Anatomy», ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο, είχε αρχίσει να παραπονιέται για πονοκεφάλους, κάτι εντελώς ασυνήθιστο για τον ίδιο. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι αυτά τα πρώτα σημάδια πέρασαν αρχικά απαρατήρητα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν η μυϊκή αδυναμία, οι διαδοχικές ιατρικές εξετάσεις και μια λανθασμένη διάγνωση, προτού αποκαλυφθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.
Η 55χρονη ηθοποιός και πρώην μοντέλο, μιλώντας στην Ντρου Μπάριμορ και την εκπομπή «Personal Spaces», εξήγησε ότι ο Ντέιν άρχισε να παραπονιέται για πονοκεφάλους λίγους μήνες πριν εμφανίσει αδυναμία στο χέρι του. «Όλα τα χρόνια που ήμασταν παντρεμένοι ή είχαμε σχέση, δεν είχε ποτέ ούτε έναν πονοκέφαλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Του έλεγα: "Έρικ, εσύ δεν έχεις ποτέ πονοκεφάλους. Δεν έχεις πάρει ούτε ένα Advil στη ζωή σου. Τι εννοείς ότι έχεις πονοκέφαλο; Εσύ δεν παθαίνεις πονοκεφάλους"», θυμήθηκε. Εκείνη την περίοδο, ο ηθοποιός θεωρούσε ότι η ενόχληση οφειλόταν απλώς στο γεγονός ότι είχε κοιμηθεί σε άβολη στάση και είχε πιαστεί ο αυχένας του.
Ωστόσο, οι πονοκέφαλοι συνεχίστηκαν. «Ήταν κι αυτό ένα μέρος όσων συνέβαιναν. Υπήρχαν σίγουρα ενδείξεις, αλλά τίποτα τόσο σοβαρό ώστε να σταματήσεις και να του δώσεις πραγματικά σημασία», εξήγησε η Γκέιχαρτ.
Ο Έρικ Ντέιν διαγνώστηκε με ALS το 2024 και έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο, έπειτα από τη μάχη του με τη νόσο. Στα απομνημονεύματά του, με τίτλο «My Book of Days: A Memoir in Moments», που κυκλοφόρησαν μετά τον θάνατό του, ο ηθοποιός περιέγραψε ότι το πρώτο σύμπτωμα που αντιλήφθηκε ο ίδιος ήταν η δυσκολία να χρησιμοποιήσει ξυλάκια, ενώ έτρωγε σούσι.
«Ξαφνικά δεν μπορούσα να χειριστώ τα ξυλάκια με το δεξί μου χέρι. Το χέρι μου άρχισε να μυρμηγκιάζει και στη συνέχεια ένιωσα τα δάχτυλά μου να μουδιάζουν», έγραψε.
Αρχικά, απέδωσε την ενόχληση στην υπερβολική χρήση του κινητού τηλεφώνου και στην αποστολή πολλών μηνυμάτων. Όπως περιγράφει στο βιβλίο του, ακολούθησαν μήνες κατά τους οποίους επισκεπτόταν διαδοχικά διαφορετικούς γιατρούς και υποβαλλόταν σε πλήθος εξετάσεων, προσπαθώντας να ανακαλύψει τι προκαλούσε τα συμπτώματα.
Η πρώτη διάγνωση ήταν λανθασμένη. Οι γιατροί θεώρησαν ότι έπασχε από πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια, μια σπάνια αυτοάνοση διαταραχή που προκαλεί σοβαρή μυϊκή αδυναμία και για την οποία, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος, υπήρχε θεραπεία με αποτελεσματικότητα 90%.
Ωστόσο, η κατάστασή του δεν παρουσίασε την αναμενόμενη ανταπόκριση στη θεραπεία, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στην ιατρική ομάδα που τον παρακολουθούσε. Τελικά, εννέα μήνες αργότερα, αφού υποβλήθηκε σε οσφυονωτιαία παρακέντηση, λήψη εγκεφαλονωτιαίου υγρού και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, έλαβε τη διάγνωση της αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης.
Ο πρωταγωνιστής του «Grey’s Anatomy», ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο, είχε αρχίσει να παραπονιέται για πονοκεφάλους, κάτι εντελώς ασυνήθιστο για τον ίδιο. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι αυτά τα πρώτα σημάδια πέρασαν αρχικά απαρατήρητα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν η μυϊκή αδυναμία, οι διαδοχικές ιατρικές εξετάσεις και μια λανθασμένη διάγνωση, προτού αποκαλυφθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.
Η 55χρονη ηθοποιός και πρώην μοντέλο, μιλώντας στην Ντρου Μπάριμορ και την εκπομπή «Personal Spaces», εξήγησε ότι ο Ντέιν άρχισε να παραπονιέται για πονοκεφάλους λίγους μήνες πριν εμφανίσει αδυναμία στο χέρι του. «Όλα τα χρόνια που ήμασταν παντρεμένοι ή είχαμε σχέση, δεν είχε ποτέ ούτε έναν πονοκέφαλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Του έλεγα: "Έρικ, εσύ δεν έχεις ποτέ πονοκεφάλους. Δεν έχεις πάρει ούτε ένα Advil στη ζωή σου. Τι εννοείς ότι έχεις πονοκέφαλο; Εσύ δεν παθαίνεις πονοκεφάλους"», θυμήθηκε. Εκείνη την περίοδο, ο ηθοποιός θεωρούσε ότι η ενόχληση οφειλόταν απλώς στο γεγονός ότι είχε κοιμηθεί σε άβολη στάση και είχε πιαστεί ο αυχένας του.
Ωστόσο, οι πονοκέφαλοι συνεχίστηκαν. «Ήταν κι αυτό ένα μέρος όσων συνέβαιναν. Υπήρχαν σίγουρα ενδείξεις, αλλά τίποτα τόσο σοβαρό ώστε να σταματήσεις και να του δώσεις πραγματικά σημασία», εξήγησε η Γκέιχαρτ.
Eric Dane’s widow Rebecca Gayheart details first ALS symptom she noticed before his diagnosis https://t.co/Ecm39SWF31 pic.twitter.com/HTt5jtxoTJ— Page Six (@PageSix) November 4, 2026
«Ξαφνικά δεν μπορούσα να χειριστώ τα ξυλάκια με το δεξί μου χέρι. Το χέρι μου άρχισε να μυρμηγκιάζει και στη συνέχεια ένιωσα τα δάχτυλά μου να μουδιάζουν», έγραψε.
Αρχικά, απέδωσε την ενόχληση στην υπερβολική χρήση του κινητού τηλεφώνου και στην αποστολή πολλών μηνυμάτων. Όπως περιγράφει στο βιβλίο του, ακολούθησαν μήνες κατά τους οποίους επισκεπτόταν διαδοχικά διαφορετικούς γιατρούς και υποβαλλόταν σε πλήθος εξετάσεων, προσπαθώντας να ανακαλύψει τι προκαλούσε τα συμπτώματα.
Η πρώτη διάγνωση ήταν λανθασμένη. Οι γιατροί θεώρησαν ότι έπασχε από πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια, μια σπάνια αυτοάνοση διαταραχή που προκαλεί σοβαρή μυϊκή αδυναμία και για την οποία, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος, υπήρχε θεραπεία με αποτελεσματικότητα 90%.
Ωστόσο, η κατάστασή του δεν παρουσίασε την αναμενόμενη ανταπόκριση στη θεραπεία, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στην ιατρική ομάδα που τον παρακολουθούσε. Τελικά, εννέα μήνες αργότερα, αφού υποβλήθηκε σε οσφυονωτιαία παρακέντηση, λήψη εγκεφαλονωτιαίου υγρού και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, έλαβε τη διάγνωση της αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης.
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