Καρκίνος παχέος εντέρου: Η ρομποτική χειρουργική αλλάζει ριζικά την αντιμετώπιση
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Χάρης Δ. Κωνσταντινίδης Καρκίνος Παχέος Εντέρου Κλινική «Γένεσις» Θεσσαλονίκης

Καρκίνος παχέος εντέρου: Η ρομποτική χειρουργική αλλάζει ριζικά την αντιμετώπιση

Η ρομποτική χειρουργική φέρνει επανάσταση στην αντιμετώπιση του καρκίνου παχέος εντέρου, σημειώνει ο Δρ Χάρης Δ. Κωνσταντινίδης, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Κέντρου Ρομποτικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής και Ογκολογίας Κλινικής Γένεσις Θεσσαλονίκης

Καρκίνος παχέος εντέρου: Η ρομποτική χειρουργική αλλάζει ριζικά την αντιμετώπιση
ygeiamou.gr team
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί ένα από τα συχνότερα νεοπλάσματα στις μέρες μας. Εμφανίζεται συνήθως μετά τα 50, ενώ αφορά και τα δύο φύλα. Υπολογίζεται πως στις δυτικές χώρες αποτελεί τον τρίτο συχνότερο καρκίνο και τη δεύτερη αιτία θανάτου από κακοήθεις νόσους.

Παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι: η μεγάλη κατανάλωση κόκκινου κρέατος και λιπών, η πτωχή δίαιτα σε φυτικές ίνες, η κληρονομικότητα, το κάπνισμα, το ιστορικό γυναικολογικών καρκίνων, οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου και η ύπαρξη πολυπόδων.

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ygeiamou.gr team
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