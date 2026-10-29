Το σπίτι ως καταφύγιο: Πώς να το κάνουμε πιο ασφαλές και φιλόξενο
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Το σπίτι ως καταφύγιο: Πώς να το κάνουμε πιο ασφαλές και φιλόξενο

Απλές πρακτικές παρεμβάσεις που χαρίζουν περισσότερη ασφάλεια, άνεση και ευεξία σε κάθε μέλος της οικογένειας

Το σπίτι ως καταφύγιο: Πώς να το κάνουμε πιο ασφαλές και φιλόξενο
ygeiamou.gr team
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Το σπίτι είναι κάτι περισσότερο από ένας χώρος όπου επιστρέφουμε στο τέλος της ημέρας. Είναι το μέρος όπου χαλαρώνουμε, κοιμόμαστε, μοιραζόμαστε στιγμές με τους ανθρώπους μας και αναζητούμε μία αίσθηση ασφάλειας και ηρεμίας. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν η καθημερινότητα γίνεται απαιτητική, η ανάγκη να νιώθουμε το σπίτι μας ως «καταφύγιο» γίνεται ακόμη πιο έντονη.

Η δημιουργία ενός χώρου που μας φροντίζει δεν προϋποθέτει απαραίτητα μεγάλες ανακαινίσεις ή σημαντικά έξοδα. Συχνά, μικρές αλλαγές στην οργάνωση, τον φωτισμό ή τις καθημερινές μας συνήθειες αρκούν για να βελτιώσουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική μας ευεξία.

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ygeiamou.gr team
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