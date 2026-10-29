Αυτή η διατροφή είναι το Νο1 αντιγηραντικό για μυαλό και καρδιά
YGEIAMOU.GR
Μεσογειακή διατροφή Εγκέφαλος Καρδιαγγειακά νοσήματα

Αυτή η διατροφή είναι το Νο1 αντιγηραντικό για μυαλό και καρδιά

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πώς ένα δημοφιλές διατροφικό πρότυπο μπορεί να ενεργοποιεί μηχανισμούς που προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη γήρανση και τη νευροεκφύλιση

Αυτή η διατροφή είναι το Νο1 αντιγηραντικό για μυαλό και καρδιά
ygeiamou.gr team
Ελαιόλαδο στη σαλάτα, ψάρι στο τραπέζι, όσπρια, φρούτα και λαχανικά. Η εικόνα θυμίζει ένα κλασικό μεσογειακό γεύμα, όμως στα κύτταρά μας μπορεί να συμβαίνει κάτι πολύ πιο σύνθετο. Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η μεσογειακή διατροφή ενδέχεται να ενισχύει μικροσκοπικές πρωτεΐνες που προστατεύουν τον εγκέφαλο και την καρδιά και συνδέονται με την υγιή γήρανση.

Ερευνητές της Σχολής Γεροντολογίας Leonard Davis του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC), διαπίστωσαν ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι που ακολουθούσαν πιο πιστά το μεσογειακό πρότυπο διατροφής είχαν υψηλότερα επίπεδα δύο μικροπρωτεϊνών των μιτοχονδρίων, της humanin και της SHMOOSE, οι οποίες φαίνεται να συμμετέχουν στους μηχανισμούς προστασίας των κυττάρων από τη φθορά.

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ygeiamou.gr team
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