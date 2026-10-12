Τα δημοφιλή χάπια για τη χοληστερόλη που ωφελούν και τα μάτια – Συνδέονται με 15% χαμηλότερο κίνδυνο γλαυκώματος
Τα δημοφιλή χάπια για τη χοληστερόλη που ωφελούν και τα μάτια – Συνδέονται με 15% χαμηλότερο κίνδυνο γλαυκώματος
Νέα αμερικανική μελέτη συνδέει τη λήψη στατινών για την χοληστερόλη με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος
Οι στατίνες, τα ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα για τη μείωση της χοληστερόλης, βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για έναν πιθανό πρόσθετο ρόλο: την προστασία από το γλαύκωμα. Νέα αμερικανική μελέτη συνδέει τη χρήση τους με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου και, σε όσους έχουν ήδη διαγνωστεί, με λιγότερες παρεμβάσεις για τον έλεγχό της.
Η εργασία δημοσιεύθηκε στο British Journal of Ophthalmology. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του BMJ, την οποία αναδημοσιεύει το Medical Xpress, η λήψη στατινών συσχετίστηκε με 15% μικρότερη πιθανότητα γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η εργασία δημοσιεύθηκε στο British Journal of Ophthalmology. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του BMJ, την οποία αναδημοσιεύει το Medical Xpress, η λήψη στατινών συσχετίστηκε με 15% μικρότερη πιθανότητα γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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