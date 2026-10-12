«Χρόνος από δεύτερο χέρι» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά- Οι μικρές ανθρώπινες στιγμές απέναντι στη μεγάλη Ιστορία
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Χρόνος από δεύτερο χέρι»: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Βίλια Χατζοπούλου Αφροδίτη Αλ Σάλεχ Σβετλάνα Αλεξίεβιτς

«Χρόνος από δεύτερο χέρι» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά- Οι μικρές ανθρώπινες στιγμές απέναντι στη μεγάλη Ιστορία

Το εμβληματικό έργο της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή - Σκηνοθεσία της  Βίλιας Χατζοπούλου και μεταξύ των ερμηνευτών η Αφροδίτη Αλ Σάλεχ

«Χρόνος από δεύτερο χέρι» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά- Οι μικρές ανθρώπινες στιγμές απέναντι στη μεγάλη Ιστορία
Πώς συνεχίζει κανείς να ζει όταν ο κόσμος μέσα στον οποίο μεγάλωσε καταρρέει; Πώς οι πολιτικές ανατροπές, οι πόλεμοι και οι μεγάλες ιστορικές μεταβάσεις σημαδεύουν τις ζωές των απλών ανθρώπων; Και πόση δύναμη χρειάζεται για να ξαναχτίσει κάποιος τη ζωή του πάνω στα ερείπια μιας εποχής; Αυτά τα διαχρονικά ερωτήματα βρίσκονται στον πυρήνα της παράστασης «Χρόνος από δεύτερο χέρι», που παρουσιάζεται στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Βίλιας Χατζοπούλου.

Βασισμένη στο εμβληματικό έργο «Το τέλος του Κόκκινου Ανθρώπου» της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2015, η παράσταση μεταφέρει για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή τις αυθεντικές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν τις δραματικές αλλαγές στη Ρωσία, από τη σοβιετική εποχή έως τον 21ο αιώνα. Προσωπικές εξομολογήσεις, απώλειες, διαψεύσεις, συγκρούσεις και αγώνες επιβίωσης συνθέτουν ένα ανθρώπινο χρονικό, στο οποίο η μεγάλη Ιστορία αποτυπώνεται μέσα από τις ζωές εκείνων που υπέστησαν τις συνέπειές της.

Με τη μουσική του Νίκου Κυπουργού, εικαστική συμβολή του Γιώργου Ρόρρη και έναν επταμελή θίασο με τους Ελένη Καστάνη, Γιώργο Καφετζόπουλο, Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, Μαρία Καλαμποκιά, Γιώργο Μανιάδη, Αγγελική Μπούρα και Μαρία Σταυροπούλου, η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο το τέλος μιας ιστορικής εποχής, αλλά και την ανθρώπινη προσπάθεια προσαρμογής σε έναν κόσμο που αλλάζει βίαια.

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ενώ οι παραστάσεις συνεχίζονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πρόκειται για μια θεατρική προσέγγιση με ιδιαίτερη επικαιρότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολεμικές συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις επαναφέρουν με οξύτητα το ερώτημα που διατρέχει το έργο της Αλεξίεβιτς.
«Χρόνος από δεύτερο χέρι» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά- Οι μικρές ανθρώπινες στιγμές απέναντι στη μεγάλη Ιστορία

Οι συντελεστές
Διασκευή– Σκηνοθεσία: Βίλια Χατζοπούλου
Βασισμένο στο βιβλίο της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, Second Hand Time (Το τέλος του Κόκκινου Ανθρώπου, εκδόσεις Πατάκη)
Κλείσιμο
Νόμπελ λογοτεχνίας 2015
Ερμηνεύουν: Ελένη Καστάνη, Γιώργος Καφετζόπουλος, Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, Μαρία Καλαμποκιά, Γιώργος Μανιάδης, Αγγελική Μπούρα, Μαρία Σταυροπούλου
Μουσική: Νίκος Κυπουργός
Πίνακας-Εικόνα της παράστασης: Γιώργος Ρόρρης
Σκηνικά–κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα
Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση
Κίνηση: Γιώργος Μανιάδης
Φωτογραφίες παράστασης & video: Αποστόλης Κουτσιανικούλης
Φωτογράφιση πίνακα: Χρίστος Σιμάτος
Σχεδιασμός προγράμματος & αφίσας: Μαρία Βεϊοπούλου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Σταυροπούλου
Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Δημήτρης Κοντογιώργης
Κατασκευή σκηνικού: Θοδωρής Καρύδης
Πατίνες: Γιάννης Τσούχλος

Που και πότε 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35
Στ. Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», Γραμμή 3 (μπλέ) – τερματικός
Πρεμιέρα: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026
Κάθε Παρασκευή & Σάββατο, 20:30 | Κυριακή, 19:00

Εισιτήρια 
Στο ταμείο του Θεάτρου, εντός του Δημοτικού Θεάτρου - Κεντρική Είσοδος
Τ.: 210 4143 310 | tickets@dithepi.gr
Τιμές εισιτηρίων: 15€ (κανονικό) | 10€ (φοιτητικό, μαθητικό, άνω των 65 ετών) | 8€ (άνεργοι, ΑΜΕΑ, ομαδικό άνω των 6 ατόμων) | 5€

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