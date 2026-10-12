«Χρόνος από δεύτερο χέρι» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά- Οι μικρές ανθρώπινες στιγμές απέναντι στη μεγάλη Ιστορία

Κλείσιμο

Πώς συνεχίζει κανείς να ζει όταν ο κόσμος μέσα στον οποίο μεγάλωσε καταρρέει; Πώς οι πολιτικές ανατροπές, οι πόλεμοι και οι μεγάλες ιστορικές μεταβάσεις σημαδεύουν τις ζωές των απλών ανθρώπων; Και πόση δύναμη χρειάζεται για να ξαναχτίσει κάποιος τη ζωή του πάνω στα ερείπια μιας εποχής; Αυτά τα διαχρονικά ερωτήματα βρίσκονται στον πυρήνα της παράστασης «Χρόνος από δεύτερο χέρι», που παρουσιάζεται στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε διασκευή και σκηνοθεσία τηςΒασισμένη στο εμβληματικό έργο «Το τέλος του Κόκκινου Ανθρώπου» της, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2015, η παράσταση μεταφέρει για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή τις αυθεντικές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν τις δραματικές αλλαγές στη Ρωσία, από τη σοβιετική εποχή έως τον 21ο αιώνα. Προσωπικές εξομολογήσεις, απώλειες, διαψεύσεις, συγκρούσεις και αγώνες επιβίωσης συνθέτουν ένα ανθρώπινο χρονικό, στο οποίο η μεγάλη Ιστορία αποτυπώνεται μέσα από τις ζωές εκείνων που υπέστησαν τις συνέπειές της.Με τη μουσική του, εικαστική συμβολή τουκαι έναν επταμελή θίασο με τουςκαιη παράσταση επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο το τέλος μιας ιστορικής εποχής, αλλά και την ανθρώπινη προσπάθεια προσαρμογής σε έναν κόσμο που αλλάζει βίαια.Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ενώ οι παραστάσεις συνεχίζονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πρόκειται για μια θεατρική προσέγγιση με ιδιαίτερη επικαιρότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολεμικές συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις επαναφέρουν με οξύτητα το ερώτημα που διατρέχει το έργο της Αλεξίεβιτς.Διασκευή– Σκηνοθεσία: Βίλια ΧατζοπούλουΒασισμένο στο βιβλίο της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, Second Hand Time (Το τέλος του Κόκκινου Ανθρώπου, εκδόσεις Πατάκη)Νόμπελ λογοτεχνίας 2015Ερμηνεύουν: Ελένη Καστάνη, Γιώργος Καφετζόπουλος, Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, Μαρία Καλαμποκιά, Γιώργος Μανιάδης, Αγγελική Μπούρα, Μαρία ΣταυροπούλουΜουσική: Νίκος ΚυπουργόςΠίνακας-Εικόνα της παράστασης: Γιώργος Ρόρρης