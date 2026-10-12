Γρίπη, Covid, RSV: Οι νέες συστάσεις εμβολιασμού για τον χειμώνα – Ποιους αφορούν

Ο ΕΟΔΥ δημοσίευσε τις συστάσεις εμβολιασμού για τη γρίπη, την Covid-19 και τον RSV για την περίοδο 2026-2027, δίνοντας προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες και στους επαγγελματίες υγείας