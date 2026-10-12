Γρίπη, Covid, RSV: Οι νέες συστάσεις εμβολιασμού για τον χειμώνα – Ποιους αφορούν
Γρίπη, Covid, RSV: Οι νέες συστάσεις εμβολιασμού για τον χειμώνα – Ποιους αφορούν
Ο ΕΟΔΥ δημοσίευσε τις συστάσεις εμβολιασμού για τη γρίπη, την Covid-19 και τον RSV για την περίοδο 2026-2027, δίνοντας προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες και στους επαγγελματίες υγείας
Αναλυτικά τις συστάσεις για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης, του κορωνοϊού και του RSV τους επόμενους μήνες δημοσίευσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), θυμίζοντας ότι ο εμβολιασμός παραμένει το βασικό μέτρο πρόληψης κατά σοβαρής νόσησης και επιπλοκών από κοινές αναπνευστικές λοιμώξεις.
Γρίπη: Προτεραιότητα στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και στους επαγγελματίες υγείας
Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας οι συστάσεις για τον αντιγριπικό εμβολιασμό για την προσεχή περίοδο 2026-2027 περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης και εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών, όπως περιγράφονται στην πρόσφατα δημοσιευμένη εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2026-2027 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Γρίπη: Προτεραιότητα στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και στους επαγγελματίες υγείας
Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας οι συστάσεις για τον αντιγριπικό εμβολιασμό για την προσεχή περίοδο 2026-2027 περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης και εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών, όπως περιγράφονται στην πρόσφατα δημοσιευμένη εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2026-2027 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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