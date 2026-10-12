Έρρικα Πρεζεράκου για τον θάνατο της ανιψιάς της σε ηλικία 7 ετών: Αυτό ήταν το συμβόλαιο της ψυχής της
Έρρικα Πρεζεράκου για τον θάνατο της ανιψιάς της σε ηλικία 7 ετών: Αυτό ήταν το συμβόλαιο της ψυχής της
Τίμησα την επιλογή της ψυχής, τόνισε
Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον θάνατο της ανιψιάς της, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία επτά ετών από καρκίνο το 2021, περιέγραψε η Έρρικα Πρεζεράκου.
Η πρωταθλήτρια εκμυστηρεύτηκε ότι βρήκε παρηγοριά μέσα από την πνευματική της προσέγγιση στη ζωή και τον θάνατο. Η ίδια θεώρησε πως αυτό ήταν το «συμβόλαιο» της ψυχής της ανιψιάς της. Γι' αυτό τον λόγο, επέλεξε να αντιμετωπίσει την απώλεια με «βαθύ σεβασμό».
«Την απώλεια της ανιψιάς μου, την αντιμετώπισα με δύο τρόπους. Το πρώτο ήταν την ώρα που υπήρχε η ανάγκη να αισθανθώ το σώμα μου να δρα, να κινείται καθημερινά για να βρει λύσεις και τη στιγμή που απελευθερώθηκε αισθάνθηκα απλά ότι επειδή βαθιά σέβομαι και εμπιστεύομαι την κάθε ψυχή, ότι αυτό ήταν το συμβόλαιό της, αυτό ήταν η ολοκλήρωση, οπότε βαθύ σεβασμό σε αυτή την επιλογή. Τίμησα την επιλογή της ψυχής», εξομολογήθηκε η Έρρικα Πρεζεράκου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.
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Πέρα από την απώλεια της ανιψιάς της, αναφέρθηκε και σε αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη. Αν και δεν υπήρξαν ποτέ φίλοι οι δυο τους, είχαν γνωριστεί και είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο κάποιες φορές. «Πολύ στενάχωρο όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Εγώ τον γνώρισα όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή. Νομίζω ότι ξέρεις, η φιλία είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ, οπότε δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν φίλοι, αλλά σίγουρα κάθε φορά ξέρεις που έτσι κάπως ανταμώναμε ήταν πολύ ωραία», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως τόνισε, στον τραγουδιστή ξεχώριζε την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα της προσωπικότητάς του. «Αυτό που με γοήτευε πολύ σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν ότι χάραξε ένα πολύ δικό του μοναδικό δρόμο. Δεν ένιωθες ότι ανήκε κάπου, αλλά πραγματικά ότι ανήκε σε εκείνον, στον εαυτό του δηλαδή. Τη στήριξε αυτή τη μοναδικότητά του. Είναι έτσι ένα κομμάτι που ήταν πολύ συγκινητικό», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η πρωταθλήτρια εκμυστηρεύτηκε ότι βρήκε παρηγοριά μέσα από την πνευματική της προσέγγιση στη ζωή και τον θάνατο. Η ίδια θεώρησε πως αυτό ήταν το «συμβόλαιο» της ψυχής της ανιψιάς της. Γι' αυτό τον λόγο, επέλεξε να αντιμετωπίσει την απώλεια με «βαθύ σεβασμό».
«Την απώλεια της ανιψιάς μου, την αντιμετώπισα με δύο τρόπους. Το πρώτο ήταν την ώρα που υπήρχε η ανάγκη να αισθανθώ το σώμα μου να δρα, να κινείται καθημερινά για να βρει λύσεις και τη στιγμή που απελευθερώθηκε αισθάνθηκα απλά ότι επειδή βαθιά σέβομαι και εμπιστεύομαι την κάθε ψυχή, ότι αυτό ήταν το συμβόλαιό της, αυτό ήταν η ολοκλήρωση, οπότε βαθύ σεβασμό σε αυτή την επιλογή. Τίμησα την επιλογή της ψυχής», εξομολογήθηκε η Έρρικα Πρεζεράκου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Πέρα από την απώλεια της ανιψιάς της, αναφέρθηκε και σε αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη. Αν και δεν υπήρξαν ποτέ φίλοι οι δυο τους, είχαν γνωριστεί και είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο κάποιες φορές. «Πολύ στενάχωρο όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Εγώ τον γνώρισα όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή. Νομίζω ότι ξέρεις, η φιλία είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ, οπότε δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν φίλοι, αλλά σίγουρα κάθε φορά ξέρεις που έτσι κάπως ανταμώναμε ήταν πολύ ωραία», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως τόνισε, στον τραγουδιστή ξεχώριζε την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα της προσωπικότητάς του. «Αυτό που με γοήτευε πολύ σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν ότι χάραξε ένα πολύ δικό του μοναδικό δρόμο. Δεν ένιωθες ότι ανήκε κάπου, αλλά πραγματικά ότι ανήκε σε εκείνον, στον εαυτό του δηλαδή. Τη στήριξε αυτή τη μοναδικότητά του. Είναι έτσι ένα κομμάτι που ήταν πολύ συγκινητικό», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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