Πόνος: Μελέτη στο Nature αποκαλύπτει γιατί οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο – Η κρίσιμη ηλικία
Πόνος: Μελέτη στο Nature αποκαλύπτει γιατί οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο – Η κρίσιμη ηλικία
Μεγάλη ανάλυση περισσότερων από 6,1 εκατ. ανθρώπων αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές στον πόνο ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τον τόπο διαμονής – Τι συμβαίνει πριν από τα 55
Ο πόνος αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας παγκοσμίως, ωστόσο το ποιος τον βιώνει — και σε ποιο στάδιο της ζωής — φαίνεται να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τον τόπο διαμονής του ατόμου. Μια σημαντική παγκόσμια ανάλυση υποδηλώνει ότι οι γυναίκες αναφέρουν συχνότερα πόνο, σε κάθε περιοχή του σώματος που μελετήθηκε, ενώ οι πιο απότομες αυξήσεις του πόνου ενδέχεται να εμφανίζονται νωρίτερα στην ενήλικη ζωή απ’ ό,τι είχε προηγουμένως υποτεθεί.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, ανέλυσε αυτοαναφορικά δεδομένα πόνου περισσότερων από 6,1 εκατομμύρια ατόμων σε 118 διαφορετικές περιοχές, προσφέροντας μια ευρεία εικόνα για το πώς διαφέρουν τα πρότυπα πόνου ανά τον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, ανέλυσε αυτοαναφορικά δεδομένα πόνου περισσότερων από 6,1 εκατομμύρια ατόμων σε 118 διαφορετικές περιοχές, προσφέροντας μια ευρεία εικόνα για το πώς διαφέρουν τα πρότυπα πόνου ανά τον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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