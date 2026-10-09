Πόνος: Μελέτη στο Nature αποκαλύπτει γιατί οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο – Η κρίσιμη ηλικία

Μεγάλη ανάλυση περισσότερων από 6,1 εκατ. ανθρώπων αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές στον πόνο ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τον τόπο διαμονής – Τι συμβαίνει πριν από τα 55