Diddy: Του μαγείρευαν, του έπλεναν τα ρούχα και του καθάριζαν την τουαλέτα, η βαριά τιμωρία για τη χλιδάτη ζωή στη φυλακή
Ο άλλοτε πανίσχυρος μουσικός παραγωγός φέρεται να είχε κινητό, προσωπικούς «υπηρέτες» και ειδικά γεύματα στη φυλακή – Η αποκάλυψη του NBC και η νέα ημερομηνία αποφυλάκισής του
Οι σωφρονιστικές αρχές της ομοσπονδιακής φυλακής Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ, του επέβαλαν μία από τις αυστηρότερες πειθαρχικές κυρώσεις, αφαιρώντας του 41 ημέρες από τον χρόνο μείωσης της ποινής του λόγω καλής διαγωγής. Η εξέλιξη αυτή μεταθέτει την προγραμματισμένη αποφυλάκισή του από τον Ιανουάριο στον Μάρτιο του 2028, ενώ έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο ζούσε μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα.
Η τιμωρία που καθυστερεί την αποφυλάκισή τουΣύμφωνα με το NBC News, οι σωφρονιστικές αρχές επέβαλαν στον Κομπς πειθαρχική ποινή για συμπεριφορά που διαταράσσει ή παρεμποδίζει την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος.
Ο Χοσέ Ρόχας, γραμματέας του συνδικάτου AFGE Local 506 και γνώστης της υπόθεσης, εξήγησε ότι η αφαίρεση 41 ημερών καλής διαγωγής συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν σε κρατούμενο.
Όπως ανέφερε, αυτού του είδους η ποινή επιβάλλεται συχνά όταν εντοπίζονται παράνομα κινητά τηλέφωνα μέσα σε σωφρονιστικά καταστήματα.
Sean 'Diddy' Combs punished behind bars after VIP prison life exposed: report https://t.co/K53nXHcCli pic.twitter.com/iSG1XX8Qib— New York Post (@nypost) October 9, 2026
Η χρήση τέτοιων συσκευών αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα αυστηρά, καθώς, όπως επισήμανε, ένας κρατούμενος μπορεί ακόμη και να οργανώσει επίθεση εναντίον κάποιου χρησιμοποιώντας κινητό μέσα από τη φυλακή.
Στην περίπτωση του Diddy, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είχε αποκτήσει πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο, το οποίο χρησιμοποιούσε, μεταξύ άλλων, για να βλέπει γυμνές και σεξουαλικά αποκαλυπτικές φωτογραφίες που του έστελνε πρώην σύντροφός του. Δεν έχει πάντως δημοσιοποιηθεί επίσημη αιτιολόγηση που να επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη χρήση του κινητού αποτέλεσε τη βάση της πειθαρχικής ποινής.
Η νέα προγραμματισμένη ημερομηνία αποφυλάκισης είναι η 2α Μαρτίου 2028, αντί της 21ης Ιανουαρίου 2028 που ίσχυε προηγουμένως.
Diddy has been sanctioned by prison officials for “disruptive conduct” following an NBC News report that detailed his VIP life behind bars and contraband cellphone use, according to a union official. https://t.co/Y6IayKjXs2— NBC News (@NBCNews) October 9, 2026
Μασάζ, ακριβό κονιάκ και συγκρατούμενοι που του καθάριζαν την τουαλέταΗ υπόθεση άρχισε να παίρνει διαστάσεις στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν το NBC News δημοσίευσε εκτενές ρεπορτάζ για τις συνθήκες κράτησης του πρώην ισχυρού άνδρα της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας.
Τέσσερις κρατούμενοι που είχαν βρεθεί στην ίδια πτέρυγα με τον Κομπς περιέγραψαν μια καθημερινότητα που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, απείχε πολύ από τη συνηθισμένη ζωή στις αμερικανικές φυλακές.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Diddy ξόδευε χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα προκειμένου να απολαμβάνει υπηρεσίες και ανέσεις.
Ορισμένοι συγκρατούμενοί του φέρονται να αναλάμβαναν να του μαγειρεύουν ξεχωριστά γεύματα, όπως κοτόπουλο κάρι, πίτσα και εμπανάδας. Άλλοι έστρωναν το κρεβάτι του, έπλεναν τα ρούχα του ή φρόντιζαν την αλληλογραφία του.
Υπήρχε ακόμη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, κρατούμενος που καθάριζε την τουαλέτα και τον χώρο του ντους προτού τους χρησιμοποιήσει ο μουσικός παραγωγός.
Οι αποκαλύψεις δεν σταματούσαν εκεί. Ο Κομπς φέρεται επίσης να απολάμβανε μασάζ κινεζικού τύπου και να είχε πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά, μεταξύ των οποίων και κονιάκ Hennessy, παρά τις απαγορεύσεις της φυλακής.
«Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα που βλέπεις στη φυλακή. Αυτά είναι πράγματα πλουσίων», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους κρατουμένους που μίλησαν στο NBC.
«Φαίνεται τρελό, αλλά, από την άλλη, μιλάμε για τον Diddy», συμπλήρωσε.
⚖️Diddy Life In Prison Gets Him Extended Time— American Crime Stories (@AmericanCrime01) October 10, 2026
⚖️United States vs Sean Combs “Diddy”⚖️ has had his federal prison release date pushed back from January 21, 2028, to March 2, 2028, after being stripped of 41 days of good conduct time for "disruptive conduct" and contraband cell… pic.twitter.com/VaaVKURn6Y
Το παράνομο κινητό και η μεταφορά στην απομόνωσηΙδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι καταγγελίες ότι ο 56χρονος είχε στη διάθεσή του κινητό τηλέφωνο, παρά την απαγόρευση κατοχής τέτοιων συσκευών στις ομοσπονδιακές φυλακές.
Το NBC News εξασφάλισε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό από το σωφρονιστικό κατάστημα, στο οποίο ο Κομπς εμφανίζεται να χρησιμοποιεί συσκευή που φέρεται να είναι παράνομο κινητό.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η συσκευή τού επέτρεπε να διατηρεί επαφή με τον έξω κόσμο, ενώ φέρεται να είχε πρόσβαση και σε περιεχόμενο που δεν επιτρέπεται στους κρατουμένους.
Μετά τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ, ο μουσικός παραγωγός μεταφέρθηκε, σύμφωνα με το NBC και το TMZ, σε ειδική μονάδα κράτησης, γνωστή ως Special Housing Unit (SHU), η οποία χρησιμοποιείται και για την απομόνωση κρατουμένων.
Πηγές του TMZ υποστήριξαν ότι η μεταφορά αυτή αποτελεί συνήθη διαδικασία όταν οι σωφρονιστικές αρχές διερευνούν πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών.
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών των ΗΠΑ δεν επιβεβαίωσε επισήμως τις συγκεκριμένες συνθήκες κράτησης, επικαλούμενο λόγους ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας των κρατουμένων.
Τι απαντά η πλευρά του DiddyΟ εκπρόσωπος του Κομπς, όταν κλήθηκε από το NBC News να σχολιάσει τις εξελίξεις, δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για κάποια συγκεκριμένη πειθαρχική ποινή.
Παράλληλα, αμφισβήτησε την επιμονή με την οποία τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με τον πελάτη του.
«Είναι ενδιαφέρον ότι η προσοχή εξακολουθεί να επικεντρώνεται στον Σον, ενώ το ίδιο το ρεπορτάζ εγείρει ευρύτερα ερωτήματα για το τι συμβαίνει μέσα στις ομοσπονδιακές φυλακές και πώς οι πληροφορίες φτάνουν προς τα έξω», ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι η πλευρά του καλλιτέχνη δεν έχει λάβει επίσημα πορίσματα ή εξηγήσεις για την πειθαρχική ενέργεια και, επομένως, δεν επιθυμεί να κάνει εικασίες για τη βάση ή τις συνέπειές της.
«Ο Σον παραμένει προσηλωμένος στην έκτιση της ποινής του και στην επιστροφή του στην οικογένειά του», κατέληξε.
Η καταδίκη και οι 50 μήνες φυλάκισηςΟ Σον «Diddy» Κομπς, ιδρυτής της δισκογραφικής Bad Boy Records και μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της hip-hop σκηνής επί δεκαετίες, εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών.
Καταδικάστηκε το 2025 για δύο αδικήματα που αφορούσαν τη μεταφορά προσώπων με σκοπό τη συμμετοχή σε δραστηριότητες πορνείας. Αντίθετα, το δικαστήριο τον αθώωσε από τις βαρύτερες κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.
Η ποινή του εκτίεται στην ομοσπονδιακή φυλακή χαμηλής ασφαλείας Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ.
Οι τελευταίες εξελίξεις προστίθενται σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να απασχολεί την αμερικανική κοινή γνώμη, με το ενδιαφέρον να έχει πλέον στραφεί και στις συνθήκες κράτησης του άλλοτε πανίσχυρου μουσικού παραγωγού.
Για τον Diddy, πάντως, οι καταγγελίες περί προνομιακής μεταχείρισης έχουν αποκτήσει πλέον μια πολύ συγκεκριμένη συνέπεια: 41 επιπλέον ημέρες πίσω από τα κάγκελα, εφόσον δεν υπάρξει νέα μεταβολή στον χρόνο έκτισης της ποινής του.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr