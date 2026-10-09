Διατήρηση γονιμότητας με κρυοσυντήρηση ωαρίων – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες
Διατήρηση γονιμότητας με κρυοσυντήρηση ωαρίων – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες
Ο κ. Θωμάς Σταυράκης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, MD, MSc, Ειδικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Κλινικός Υπεύθυνος M.I.Y.A. Fertilia, Θεσσαλονίκη εξηγεί πότε η κατάψυξη ωαρίων μπορεί να «παγώσει» το βιολογικό ρολόι και γιατί η ηλικία της γυναίκας επηρεάζει καθοριστικά τις πιθανότητες μελλοντικής εγκυμοσύνης
Ο μέσος όρος ηλικίας τεκνοποίησης αυξάνει σταθερά, ιδιαίτερα στις προηγμένες κοινωνίες. Όσο αυξάνει η ηλικία της γυναίκας, τόσο μειώνεται η γονιμότητά της. Πολλές γυναίκες γνωρίζουν ότι όσο μεγαλώνουν μειώνονται οι πιθανότητες για εγκυμοσύνη και διακατέχονται από άγχος, ειδικά αν δεν έχουν στην ζωή τους κάποιον σύντροφο.
Η κρυοσυντήρηση ωαρίων (κατάψυξη αυγών) αποτελεί μέθοδο διατήρησης της γονιμότητας «σταματώντας το βιολογικό ρολόι».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η κρυοσυντήρηση ωαρίων (κατάψυξη αυγών) αποτελεί μέθοδο διατήρησης της γονιμότητας «σταματώντας το βιολογικό ρολόι».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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