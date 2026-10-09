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Επιχείρηση «Trigger X» από την Interpol σε 17 χώρες με 152 συλλήψεις, κατασχέθηκαν εκατοντάδες χειροβομβίδες και χιλιάδες πυρομαχικά
Επιχείρηση «Trigger X» από την Interpol σε 17 χώρες με 152 συλλήψεις, κατασχέθηκαν εκατοντάδες χειροβομβίδες και χιλιάδες πυρομαχικά
Η επιχείρηση έγινε σε χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας – Εντοπίστηκαν και εκρηκτικά, στρατιωτικού τύπου όπλα και εξοπλισμός που φέρεται να συνδέεται με δίκτυα διακίνησης μεταναστών
Στην κατάσχεση 2.823 μικρών και ελαφρών όπλων, εκατοντάδων χειροβομβίδων και εκρηκτικών, καθώς και περισσότερων από 40.000 πυρομαχικών οδήγησε η διεθνής επιχείρηση «Trigger X», υπό τον συντονισμό της INTERPOL, σε 17 χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις 22 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου και συνοδεύτηκαν από περισσότερες από 152 συλλήψεις για αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη κατοχή και διακίνηση όπλων, τη διακίνηση ναρκωτικών, τη λαθραία μεταφορά μεταναστών και τις ληστείες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η INTERPOL, οι Αρχές εντόπισαν οπλισμό που συνδέεται με παλαιότερες ή εν εξελίξει ένοπλες συγκρούσεις στην Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν όπλα σοβιετικής εποχής σε χώρες της Κεντρικής Ασίας, ενώ αποκαλύφθηκαν παράνομα εργαστήρια μετατροπής όπλων και φορτία που φέρεται να προορίζονταν για εγκληματικά δίκτυα.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν επίσης 15 άτομα σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί ειδοποιήσεις της INTERPOL, μεταξύ των οποίων πέντε φυγόδικοι που καταζητούνταν διεθνώς μέσω ερυθρών αγγελιών (Red Notices).
Μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις πραγματοποιήθηκε στο συνοριακό πέρασμα Λέσοβο, στα σύνορα Βουλγαρίας και Τουρκίας. Οι τελωνειακές Αρχές εντόπισαν δύο βαρέα φορτηγά που μετέφεραν περισσότερα από 1.000 στρατιωτικού τύπου κυνηγετικά όπλα.
Σε ξεχωριστή υπόθεση, στο συνοριακό πέρασμα Καπιτάν Αντρέεβο, κατασχέθηκαν 73 πλαστά πιστόλια που βρίσκονταν σε φορτηγό με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, με προορισμό τη Δυτική Ευρώπη. Τα 23 από αυτά είχαν κρυφτεί κάτω από το στρώμα του οδηγού.
Οι κατασχέσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια των Αρχών να εντοπίσουν τις διαδρομές μέσω των οποίων όπλα και εξαρτήματα διοχετεύονται παράνομα μεταξύ χωρών, αλλά και να περιορίσουν τον κίνδυνο να καταλήξουν σε εγκληματικές οργανώσεις.
«Η επιχείρηση “Trigger X” ανέδειξε τον υψηλό κίνδυνο εκτροπής όπλων που χρησιμοποιούνται σε ένοπλες συγκρούσεις προς δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, όπου χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη άλλων εγκλημάτων», δήλωσε ο Χάραλντ Αρμ, εκτελεστικός διευθυντής για τις αστυνομικές δυνατότητες στην INTERPOL. Όπως σημείωσε, η διεθνής συνεργασία είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό των διαδρομών διακίνησης, την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων και την αποτροπή της παράνομης διάθεσης όπλων.
Στη Σερβία, οι Αρχές κατάσχεσαν 68 χειροβομβίδες που φέρεται να διακινούνταν παράνομα από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η συγκεκριμένη κατάσχεση ήταν η μεγαλύτερη μεμονωμένη επιχείρηση εντοπισμού χειροβομβίδων στο πλαίσιο της δράσης.
Στην ίδια χώρα αποκαλύφθηκε παράνομο εργαστήριο στο οποίο γινόταν μετατροπή πιστολιών αερίου και όπλων εκκίνησης σε πυροβόλα όπλα. Η έρευνα οδήγησε σε μία σύλληψη και στην κατάσχεση δεκάδων πιστολιών, εξαρτημάτων και 280 φυσιγγίων διαμετρήματος 9 χιλιοστών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η INTERPOL, οι Αρχές εντόπισαν οπλισμό που συνδέεται με παλαιότερες ή εν εξελίξει ένοπλες συγκρούσεις στην Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν όπλα σοβιετικής εποχής σε χώρες της Κεντρικής Ασίας, ενώ αποκαλύφθηκαν παράνομα εργαστήρια μετατροπής όπλων και φορτία που φέρεται να προορίζονταν για εγκληματικά δίκτυα.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν επίσης 15 άτομα σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί ειδοποιήσεις της INTERPOL, μεταξύ των οποίων πέντε φυγόδικοι που καταζητούνταν διεθνώς μέσω ερυθρών αγγελιών (Red Notices).
Μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις πραγματοποιήθηκε στο συνοριακό πέρασμα Λέσοβο, στα σύνορα Βουλγαρίας και Τουρκίας. Οι τελωνειακές Αρχές εντόπισαν δύο βαρέα φορτηγά που μετέφεραν περισσότερα από 1.000 στρατιωτικού τύπου κυνηγετικά όπλα.
Σε ξεχωριστή υπόθεση, στο συνοριακό πέρασμα Καπιτάν Αντρέεβο, κατασχέθηκαν 73 πλαστά πιστόλια που βρίσκονταν σε φορτηγό με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, με προορισμό τη Δυτική Ευρώπη. Τα 23 από αυτά είχαν κρυφτεί κάτω από το στρώμα του οδηγού.
Οι κατασχέσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια των Αρχών να εντοπίσουν τις διαδρομές μέσω των οποίων όπλα και εξαρτήματα διοχετεύονται παράνομα μεταξύ χωρών, αλλά και να περιορίσουν τον κίνδυνο να καταλήξουν σε εγκληματικές οργανώσεις.
«Η επιχείρηση “Trigger X” ανέδειξε τον υψηλό κίνδυνο εκτροπής όπλων που χρησιμοποιούνται σε ένοπλες συγκρούσεις προς δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, όπου χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη άλλων εγκλημάτων», δήλωσε ο Χάραλντ Αρμ, εκτελεστικός διευθυντής για τις αστυνομικές δυνατότητες στην INTERPOL. Όπως σημείωσε, η διεθνής συνεργασία είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό των διαδρομών διακίνησης, την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων και την αποτροπή της παράνομης διάθεσης όπλων.
Στη Σερβία, οι Αρχές κατάσχεσαν 68 χειροβομβίδες που φέρεται να διακινούνταν παράνομα από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η συγκεκριμένη κατάσχεση ήταν η μεγαλύτερη μεμονωμένη επιχείρηση εντοπισμού χειροβομβίδων στο πλαίσιο της δράσης.
68 χειροβομβίδες που εντοπίστηκαν στη Σερβία
Στην ίδια χώρα αποκαλύφθηκε παράνομο εργαστήριο στο οποίο γινόταν μετατροπή πιστολιών αερίου και όπλων εκκίνησης σε πυροβόλα όπλα. Η έρευνα οδήγησε σε μία σύλληψη και στην κατάσχεση δεκάδων πιστολιών, εξαρτημάτων και 280 φυσιγγίων διαμετρήματος 9 χιλιοστών.
Στην Ουκρανία κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο εκτοξευτές χειροβομβίδων σοβιετικής κατασκευής.
Όπλα σοβιετικής εποχής εντοπίστηκαν επίσης στην Αρμενία, στο Κιργιστάν και στο Τατζικιστάν, στο πλαίσιο των ελέγχων για την παράνομη διακίνηση οπλισμού.
Η επιχείρηση δεν περιορίστηκε στην παράνομη διακίνηση όπλων. Στη Βουλγαρία κατασχέθηκαν 20 φουσκωτά σκάφη, τα οποία φέρεται να είχαν δηλωθεί ως φουσκωτά στρώματα και μεταφέρονταν προς χώρα της Δυτικής Ευρώπης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, το φορτίο ενδέχεται να συνδεόταν με εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται στη λαθραία διακίνηση μεταναστών και να προοριζόταν για παράνομες διελεύσεις της Μάγχης.
Παράλληλα, πέντε παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν στη Βόρεια Μακεδονία. Σε ξεχωριστή υπόθεση στη Σερβία, συνελήφθη άνδρας κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν αυτόματο τυφέκιο και πυρομαχικά.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν επίσης ναρκωτικές ουσίες, μεταξύ των οποίων κοκαΐνη και κάνναβη, παραποιημένα τσιγάρα, καθώς και αδήλωτα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τρόφιμα.
Περισσότερα από 152 άτομα συνελήφθησαν για αδικήματα που σχετίζονται με την κατοχή και τη διακίνηση όπλων, αλλά και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Ανάμεσα στα πρόσωπα που εντοπίστηκαν ήταν 15 άτομα για τα οποία είχαν εκδοθεί ειδοποιήσεις της INTERPOL, με πέντε από αυτά να καταζητούνται διεθνώς μέσω Red Notices.
Στη Γεωργία συνελήφθη άτομο που καταζητούνταν από την Τουρκία ως ύποπτο για ανθρωποκτονία.
Τα ευρήματα της επιχείρησης ανέδειξαν τη διασύνδεση της παράνομης διακίνησης όπλων με άλλες μορφές διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και τον κίνδυνο διοχέτευσης οπλισμού από περιοχές συγκρούσεων σε εγκληματικά δίκτυα.
Στην επιχείρηση «Trigger X» συμμετείχαν η Αλβανία, η Αρμενία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Γεωργία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, το Πακιστάν, η Πολωνία, η Σερβία, η Σουηδία, το Τατζικιστάν, η Τουρκία και η Ουκρανία.
Στη δράση συνεργάστηκαν, επίσης, η Europol, η Frontex, η SELEC, η αμερικανική υπηρεσία Homeland Security Investigations (HSI) και η υπηρεσία Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).
Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα «I ARMS V» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα «I-FORCE» του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EU4FAST, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων στα Δυτικά Βαλκάνια.
Όπλα σοβιετικής εποχής εντοπίστηκαν επίσης στην Αρμενία, στο Κιργιστάν και στο Τατζικιστάν, στο πλαίσιο των ελέγχων για την παράνομη διακίνηση οπλισμού.
Η επιχείρηση δεν περιορίστηκε στην παράνομη διακίνηση όπλων. Στη Βουλγαρία κατασχέθηκαν 20 φουσκωτά σκάφη, τα οποία φέρεται να είχαν δηλωθεί ως φουσκωτά στρώματα και μεταφέρονταν προς χώρα της Δυτικής Ευρώπης.
Φουσκωτά σκάφη για παράνομες διελεύσεις της Μάγχης
Σύμφωνα με τις πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, το φορτίο ενδέχεται να συνδεόταν με εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται στη λαθραία διακίνηση μεταναστών και να προοριζόταν για παράνομες διελεύσεις της Μάγχης.
Παράλληλα, πέντε παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν στη Βόρεια Μακεδονία. Σε ξεχωριστή υπόθεση στη Σερβία, συνελήφθη άνδρας κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν αυτόματο τυφέκιο και πυρομαχικά.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν επίσης ναρκωτικές ουσίες, μεταξύ των οποίων κοκαΐνη και κάνναβη, παραποιημένα τσιγάρα, καθώς και αδήλωτα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τρόφιμα.
Περισσότερα από 152 άτομα συνελήφθησαν για αδικήματα που σχετίζονται με την κατοχή και τη διακίνηση όπλων, αλλά και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Ανάμεσα στα πρόσωπα που εντοπίστηκαν ήταν 15 άτομα για τα οποία είχαν εκδοθεί ειδοποιήσεις της INTERPOL, με πέντε από αυτά να καταζητούνται διεθνώς μέσω Red Notices.
Οι συλλήψεις και οι διεθνώς καταζητούμενοι
Στη Γεωργία συνελήφθη άτομο που καταζητούνταν από την Τουρκία ως ύποπτο για ανθρωποκτονία.
Τα ευρήματα της επιχείρησης ανέδειξαν τη διασύνδεση της παράνομης διακίνησης όπλων με άλλες μορφές διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και τον κίνδυνο διοχέτευσης οπλισμού από περιοχές συγκρούσεων σε εγκληματικά δίκτυα.
Στην επιχείρηση «Trigger X» συμμετείχαν η Αλβανία, η Αρμενία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Γεωργία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, το Πακιστάν, η Πολωνία, η Σερβία, η Σουηδία, το Τατζικιστάν, η Τουρκία και η Ουκρανία.
Οι 17 χώρες που συμμετείχαν στην επιχείρηση
Στη δράση συνεργάστηκαν, επίσης, η Europol, η Frontex, η SELEC, η αμερικανική υπηρεσία Homeland Security Investigations (HSI) και η υπηρεσία Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).
Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα «I ARMS V» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα «I-FORCE» του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EU4FAST, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων στα Δυτικά Βαλκάνια.
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