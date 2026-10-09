Επιχείρηση «Trigger X» από την Interpol σε 17 χώρες με 152 συλλήψεις, κατασχέθηκαν εκατοντάδες χειροβομβίδες και χιλιάδες πυρομαχικά

Οι εκτοξευτές χειροβομβίδων



Φουσκωτά σκάφη για παράνομες διελεύσεις της Μάγχης

Όπλα που βρέθηκαν στην Βουλγαρία

Όπλα που βρέθηκαν στην Βουλγαρία



Οι συλλήψεις και οι διεθνώς καταζητούμενοι



Οι 17 χώρες που συμμετείχαν στην επιχείρηση

Στην Ουκρανία κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο εκτοξευτές χειροβομβίδων σοβιετικής κατασκευής.Όπλα σοβιετικής εποχής εντοπίστηκαν επίσης στην Αρμενία, στο Κιργιστάν και στο Τατζικιστάν, στο πλαίσιο των ελέγχων για την παράνομη διακίνηση οπλισμού.Η επιχείρηση δεν περιορίστηκε στην παράνομη διακίνηση όπλων. Στη Βουλγαρία κατασχέθηκαν, τα οποία φέρεται νακαι μεταφέρονταν προς χώρα της Δυτικής Ευρώπης.Σύμφωνα με τις πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, το φορτίο ενδέχεται να συνδεόταν με εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται στη λαθραία διακίνηση μεταναστών και να προοριζόταν για παράνομες διελεύσεις της Μάγχης.Παράλληλα, πέντε παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν στη Βόρεια Μακεδονία. Σε ξεχωριστή υπόθεση στη Σερβία, συνελήφθη άνδρας κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν αυτόματο τυφέκιο και πυρομαχικά.Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν επίσης ναρκωτικές ουσίες, μεταξύ των οποίων κοκαΐνη και κάνναβη, παραποιημένα τσιγάρα, καθώς και αδήλωτα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τρόφιμα.Περισσότερα απόγια αδικήματα που σχετίζονται με την κατοχή και τη διακίνηση όπλων, αλλά και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Ανάμεσα στα πρόσωπα που εντοπίστηκαν ήταν 15 άτομα για τα οποία είχαν εκδοθεί ειδοποιήσεις της INTERPOL, με πέντε από αυτά να καταζητούνταιΣτη Γεωργία συνελήφθη άτομο που καταζητούνταν από την Τουρκία ως ύποπτο για ανθρωποκτονία.Τα ευρήματα της επιχείρησης ανέδειξαν τη διασύνδεση της παράνομης διακίνησης όπλων με άλλες μορφές διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και τον κίνδυνο διοχέτευσης οπλισμού από περιοχές συγκρούσεων σε εγκληματικά δίκτυα.Στην επιχείρηση «Trigger X» συμμετείχαν η, η, η, η, η, το, το, η, το, η, το, η, η, η, το, ηκαι ηΣτη δράση συνεργάστηκαν, επίσης, η Europol, η Frontex, η SELEC, ηκαι η υπηρεσία Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα «I ARMS V» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα «I-FORCE» του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EU4FAST, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων στα Δυτικά Βαλκάνια.