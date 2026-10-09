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Οι οπαδοί της Λειψίας ξεκίνησαν «πόλεμο» με τη διοίκηση για τα… λουκάνικα: Η αλλαγή στο catering που τους ξεσήκωσε
Οι οπαδοί της Λειψίας ξεκίνησαν «πόλεμο» με τη διοίκηση για τα… λουκάνικα: Η αλλαγή στο catering που τους ξεσήκωσε
Η ομάδα, πίσω από την οποία βρίσκεται ο πολυεθνικός κολοσσός της Red Bull, αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κρίση μετά την αλλαγή της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για το catering του γηπέδου
Ένας σύλλογος μπορεί να βρίσκεται σε... διαμάχη με τους οπαδούς του γιατί τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα, γιατί η απόδοση της ομάδας δεν ήταν αυτή που θα περίμεναν όλοι ή ακόμη και για μία πώληση ενός ποδοσφαιριστή που ήταν ο αγαπημένος της κερκίδας...
Η RB Λειψία, η ομάδα με τους περισσότερους haters στο γερμανικό ποδόσφαιρο λόγω της εμπλοκής της Red Bull (που είναι πέρα από χορηγός ονοματοδοσίας και η ιδιοκτήτρια εταιρία), είχε καταφέρει έως τώρα να διατηρεί μια εξαιρετική σχέση με τους δικούς της οπαδούς.
Στην εποχή της RB από τις χαμηλές κατηγορίες βρέθηκε στα σαλόνια της Bundesliga και του Champions League ενώ αγωνίζεται σ' ένα υπερσύγχρονο γήπεδο...
Κι όμως αυτή η... ειδυλλιακή σχέση κλονίστηκε και ο λόγος είναι τα... λουκάνικα!
Ακούγεται περίεργο στους περισσότερους, αλλά στη Γερμανία το να τρώνε οι οπαδοί λουκάνικα (και πολλά άλλα) στις κερκίδες είναι κάτι σαν ιεροτελεστία.
Η Λειψία το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με την τοπική εταιρεία catering που είχε την ευθύνη για την τροφοδοσία της «Red Bull Arena» και να αναθέσει αυτήν την ευθύνη σε μια αμερικανική εταιρία (που κάνει την ίδια δουλειά στα γήπεδα της Τότεναμ και του Άγιαξ).
Μόνο που οι Αμερικάνοι άλλαξαν τα πάντα προκαλώντας την οργή των οπαδών κυρίως για τα λουκάνικα (wurst)! Αυτά που σερβίρονται πλέον δεν ανταποκρίνονται στα αναμενόμενα πρότυπα, όπως και όλα όσα τα συνοδεύουν (οι πατάτες είναι πανιασμένες, το ψωμί δεν είναι φρέσκο), ενώ οι επιλογές φαγητού είναι πολύ περιορισμένες, οι μερίδες έχουν μικρύνει και οι τιμές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα!
«Ειλικρινά, ήταν πολύ κακό. Ακόμα και μετά το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, λάβαμε πολυπληθή σχόλια με παράπονα γι' αυτό. Θέλαμε να δώσουμε χρόνο στην εταιρεία catering να κάνει προσαρμογές. Αλλά τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν. Οι μερίδες και οι τιμές ήταν εξωφρενικές», δήλωσε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας οπαδός της ομάδας που έχει υψηλή θέση σ' έναν από τους πιο γνωστούς συνδέσμους φίλων της ομάδας και συμπλήρωσε:
«Επιπλέον, υποσχέθηκαν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα, αλλά δεν υπήρχε κανένα δείγμα αυτού. Τελικά, η RB αντικατέστησε έναν τοπικό προμηθευτή με έναν διεθνή, και παρά τις ανακοινώσεις τίποτα δεν βελτιώθηκε. Υπήρχαν μεγάλες αναμονές και καμία καινοτομία».
Όλα αυτά συν τον καταιγισμό των αρνητικών σχολίων στα social media από τους φίλους της ομάδας, προκάλεσαν συναγερμό στο εσωτερικό του συλλόγου και στη διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων υπήρξε επίσημη τοποθέτηση για τον... 'πόλεμο του λουκάνικου' με υποσχέσεις για άμεση επίλυση των προβλημάτων.
«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την κριτική των φιλάθλων μας για την τροφοδοσία», αναφερόταν σε ανακοίνωση της Λειψίας. «Με ορισμένα προϊόντα και διαδικασίες, δεν ανταποκρινόμαστε ακόμη στα πρότυπα που έχουμε θέσει για τις προσφορές στο Red Bull Arena. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τον προμηθευτή μας και αξιολογούμε συνεχώς τόσο τα δημόσια σχόλια όσο και τις έρευνες των φιλάθλων μας.
Για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Φρανκφούρτη, σχεδιάζονται συγκεκριμένες αλλαγές στο bratwurst, στα ψωμάκια, στα πρέτσελ και στο currywurst, ενώ θα προσαρμοστούν και τα μέγεθος των μερίδων. Στους επόμενους εντός έδρας αγώνες, θα αξιολογήσουμε πώς θα γίνουν δεκτές αυτές οι αλλαγές από τους φιλάθλους μας και θα ενσωματώσουμε τα σχόλιά τους στα επόμενα βήματά μας».
Η RB Λειψία, η ομάδα με τους περισσότερους haters στο γερμανικό ποδόσφαιρο λόγω της εμπλοκής της Red Bull (που είναι πέρα από χορηγός ονοματοδοσίας και η ιδιοκτήτρια εταιρία), είχε καταφέρει έως τώρα να διατηρεί μια εξαιρετική σχέση με τους δικούς της οπαδούς.
Στην εποχή της RB από τις χαμηλές κατηγορίες βρέθηκε στα σαλόνια της Bundesliga και του Champions League ενώ αγωνίζεται σ' ένα υπερσύγχρονο γήπεδο...
Κι όμως αυτή η... ειδυλλιακή σχέση κλονίστηκε και ο λόγος είναι τα... λουκάνικα!
Ακούγεται περίεργο στους περισσότερους, αλλά στη Γερμανία το να τρώνε οι οπαδοί λουκάνικα (και πολλά άλλα) στις κερκίδες είναι κάτι σαν ιεροτελεστία.
Η Λειψία το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με την τοπική εταιρεία catering που είχε την ευθύνη για την τροφοδοσία της «Red Bull Arena» και να αναθέσει αυτήν την ευθύνη σε μια αμερικανική εταιρία (που κάνει την ίδια δουλειά στα γήπεδα της Τότεναμ και του Άγιαξ).
Μόνο που οι Αμερικάνοι άλλαξαν τα πάντα προκαλώντας την οργή των οπαδών κυρίως για τα λουκάνικα (wurst)! Αυτά που σερβίρονται πλέον δεν ανταποκρίνονται στα αναμενόμενα πρότυπα, όπως και όλα όσα τα συνοδεύουν (οι πατάτες είναι πανιασμένες, το ψωμί δεν είναι φρέσκο), ενώ οι επιλογές φαγητού είναι πολύ περιορισμένες, οι μερίδες έχουν μικρύνει και οι τιμές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα!
«Ειλικρινά, ήταν πολύ κακό. Ακόμα και μετά το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, λάβαμε πολυπληθή σχόλια με παράπονα γι' αυτό. Θέλαμε να δώσουμε χρόνο στην εταιρεία catering να κάνει προσαρμογές. Αλλά τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν. Οι μερίδες και οι τιμές ήταν εξωφρενικές», δήλωσε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας οπαδός της ομάδας που έχει υψηλή θέση σ' έναν από τους πιο γνωστούς συνδέσμους φίλων της ομάδας και συμπλήρωσε:
«Επιπλέον, υποσχέθηκαν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα, αλλά δεν υπήρχε κανένα δείγμα αυτού. Τελικά, η RB αντικατέστησε έναν τοπικό προμηθευτή με έναν διεθνή, και παρά τις ανακοινώσεις τίποτα δεν βελτιώθηκε. Υπήρχαν μεγάλες αναμονές και καμία καινοτομία».
Όλα αυτά συν τον καταιγισμό των αρνητικών σχολίων στα social media από τους φίλους της ομάδας, προκάλεσαν συναγερμό στο εσωτερικό του συλλόγου και στη διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων υπήρξε επίσημη τοποθέτηση για τον... 'πόλεμο του λουκάνικου' με υποσχέσεις για άμεση επίλυση των προβλημάτων.
«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την κριτική των φιλάθλων μας για την τροφοδοσία», αναφερόταν σε ανακοίνωση της Λειψίας. «Με ορισμένα προϊόντα και διαδικασίες, δεν ανταποκρινόμαστε ακόμη στα πρότυπα που έχουμε θέσει για τις προσφορές στο Red Bull Arena. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τον προμηθευτή μας και αξιολογούμε συνεχώς τόσο τα δημόσια σχόλια όσο και τις έρευνες των φιλάθλων μας.
Για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Φρανκφούρτη, σχεδιάζονται συγκεκριμένες αλλαγές στο bratwurst, στα ψωμάκια, στα πρέτσελ και στο currywurst, ενώ θα προσαρμοστούν και τα μέγεθος των μερίδων. Στους επόμενους εντός έδρας αγώνες, θα αξιολογήσουμε πώς θα γίνουν δεκτές αυτές οι αλλαγές από τους φιλάθλους μας και θα ενσωματώσουμε τα σχόλιά τους στα επόμενα βήματά μας».
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