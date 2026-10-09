Οι οπαδοί της Λειψίας ξεκίνησαν «πόλεμο» με τη διοίκηση για τα… λουκάνικα: Η αλλαγή στο catering που τους ξεσήκωσε

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.