Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ γιόρτασε 15 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ γιόρτασε 15 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε
Ο μουσικός γνώρισε τη Νάνσι Σέβελ το 2007 - Παντρεύτηκαν στις 9 Οκτωβρίου 2011 με πολιτικό γάμο στο Λονδίνο
Δεκαπέντε χρόνια γάμου γιόρτασαν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και η σύζυγός του και ο μουσικός έκανε μία τρυφερή ανάρτηση στα social media.
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τη Νάνσι Σέβελ, κατά την οποία πόζαραν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι πάνω σε σκάφος και στη λεζάντα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Χαρούμενη επέτειο σε όλους μας».
Δείτε τη φωτογραφία
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το καλοκαίρι του 2007 και παντρεύτηκε στις 9 Οκτωβρίου 2011 στο παλιό δημαρχείο του Μέριλμπον, στο Λονδίνο.
Η Νάνσι Σέβελ είναι η τρίτη σύζυγος του Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Ο σταρ των Beatles ήταν προηγουμένως παντρεμένος με τη Λίντα ΜακΚάρτνεϊ για σχεδόν 30 χρόνια, μέχρι τον θάνατό της το 1998. Μαζί της απέκτησε τρία παιδιά, τη Μέρι, τη Στέλλα και τον Τζέιμς, ενώ ο Πολ υιοθέτησε και την κόρη της Λίντα, Χέδερ, από προηγούμενη σχέση της. Με τη δεύτερη σύζυγό του, Χέδερ Μιλς, έχει επίσης μία κόρη, την Μπίατρις.
Η Νάνσι Σέβελ αποτέλεσε έμπνευση για ένα από τα πιο πρόσφατα τραγουδιά του μουσικού. Τον Μάιο του 2026, κυκλοφόρησε το τραγούδι «Ripples in the Pond», από το άλμπουμ του «The Boys of Dungeon Lane», το οποίο αφιέρωσε στη σύζυγό του: «Στην πραγματικότητα, σκεφτόμουν τη γυναίκα μου, τη Νάνσι, όταν το έγραφα, και αναλογιζόμουν πόσο τυχερός είμαι που γνωρίζω και αγαπώ έναν άνθρωπο σαν κι εκείνη», δήλωσε τον Ιούνιο του 2026 στην εκπομπή «Song Exploder».
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τη Νάνσι Σέβελ, κατά την οποία πόζαραν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι πάνω σε σκάφος και στη λεζάντα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Χαρούμενη επέτειο σε όλους μας».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το καλοκαίρι του 2007 και παντρεύτηκε στις 9 Οκτωβρίου 2011 στο παλιό δημαρχείο του Μέριλμπον, στο Λονδίνο.
Η Νάνσι Σέβελ είναι η τρίτη σύζυγος του Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Ο σταρ των Beatles ήταν προηγουμένως παντρεμένος με τη Λίντα ΜακΚάρτνεϊ για σχεδόν 30 χρόνια, μέχρι τον θάνατό της το 1998. Μαζί της απέκτησε τρία παιδιά, τη Μέρι, τη Στέλλα και τον Τζέιμς, ενώ ο Πολ υιοθέτησε και την κόρη της Λίντα, Χέδερ, από προηγούμενη σχέση της. Με τη δεύτερη σύζυγό του, Χέδερ Μιλς, έχει επίσης μία κόρη, την Μπίατρις.
Η Νάνσι Σέβελ αποτέλεσε έμπνευση για ένα από τα πιο πρόσφατα τραγουδιά του μουσικού. Τον Μάιο του 2026, κυκλοφόρησε το τραγούδι «Ripples in the Pond», από το άλμπουμ του «The Boys of Dungeon Lane», το οποίο αφιέρωσε στη σύζυγό του: «Στην πραγματικότητα, σκεφτόμουν τη γυναίκα μου, τη Νάνσι, όταν το έγραφα, και αναλογιζόμουν πόσο τυχερός είμαι που γνωρίζω και αγαπώ έναν άνθρωπο σαν κι εκείνη», δήλωσε τον Ιούνιο του 2026 στην εκπομπή «Song Exploder».
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