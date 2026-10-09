Πνευμονική πανώλη: Πόσο πιθανή είναι μια νέα πανδημία; Οι ειδικοί απαντούν
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Πνευμονική πανώλη: Πόσο πιθανή είναι μια νέα πανδημία; Οι ειδικοί απαντούν

Η τρέχουσα υπόθεση στη Σιβηρία «ξύπνησε» τον φόβο μιας νέας πανδημίας - Τι εξετάζουν οι ειδικοί και ποιες διαφορές ξεχωρίζουν την πανώλη από την περίπτωση της COVID-19

Πνευμονική πανώλη: Πόσο πιθανή είναι μια νέα πανδημία; Οι ειδικοί απαντούν
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Μια νεαρή εργαζόμενη σε εργαστήριο πεθαίνει από ανεξήγητη πνευμονία. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιθανή έκθεση σε επικίνδυνο παθογόνο. Ακολουθούν απομονώσεις, ερωτήματα και διαδικτυακές εικασίες. Η υπόθεση στη Σιβηρία έχει τα… φόντα που αρκούν για να ενεργοποιήσουν την ανησυχία μετά την εμπειρία της COVID-19. Πολύ περισσότερο όταν η λέξη που ακούγεται είναι «πανώλη».

Ωστόσο, η σύνδεση του θανάτου της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα με το βακτήριο παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Και οι επιστήμονες που μιλούν στο BBC θεωρούν πολύ απίθανο το ενδεχόμενο μιας νέας πανδημίας.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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