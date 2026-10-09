Πνευμονική πανώλη: Πόσο πιθανή είναι μια νέα πανδημία; Οι ειδικοί απαντούν

Η τρέχουσα υπόθεση στη Σιβηρία «ξύπνησε» τον φόβο μιας νέας πανδημίας - Τι εξετάζουν οι ειδικοί και ποιες διαφορές ξεχωρίζουν την πανώλη από την περίπτωση της COVID-19