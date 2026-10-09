Πνευμονική πανώλη: Πόσο πιθανή είναι μια νέα πανδημία; Οι ειδικοί απαντούν
Πνευμονική πανώλη: Πόσο πιθανή είναι μια νέα πανδημία; Οι ειδικοί απαντούν
Η τρέχουσα υπόθεση στη Σιβηρία «ξύπνησε» τον φόβο μιας νέας πανδημίας - Τι εξετάζουν οι ειδικοί και ποιες διαφορές ξεχωρίζουν την πανώλη από την περίπτωση της COVID-19
Μια νεαρή εργαζόμενη σε εργαστήριο πεθαίνει από ανεξήγητη πνευμονία. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιθανή έκθεση σε επικίνδυνο παθογόνο. Ακολουθούν απομονώσεις, ερωτήματα και διαδικτυακές εικασίες. Η υπόθεση στη Σιβηρία έχει τα… φόντα που αρκούν για να ενεργοποιήσουν την ανησυχία μετά την εμπειρία της COVID-19. Πολύ περισσότερο όταν η λέξη που ακούγεται είναι «πανώλη».
Ωστόσο, η σύνδεση του θανάτου της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα με το βακτήριο παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Και οι επιστήμονες που μιλούν στο BBC θεωρούν πολύ απίθανο το ενδεχόμενο μιας νέας πανδημίας.
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Ωστόσο, η σύνδεση του θανάτου της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα με το βακτήριο παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Και οι επιστήμονες που μιλούν στο BBC θεωρούν πολύ απίθανο το ενδεχόμενο μιας νέας πανδημίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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