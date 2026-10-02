Αρτηριακή πίεση: Γιατί σε κάποιους δεν πέφτει όταν κοιμούνται – Ο κίνδυνος για καρδιά και νεφρά

Η αρτηριακή πίεση φυσιολογικά μειώνεται κατά 10-20% όταν κοιμόμαστε. Νέα μελέτη εξετάζει γιατί σε ορισμένους ανθρώπους αυτό δε συμβαίνει και στρέφει την προσοχή στο «βιολογικό ρολόι» των νεφρών