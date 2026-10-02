Αρτηριακή πίεση: Γιατί σε κάποιους δεν πέφτει όταν κοιμούνται – Ο κίνδυνος για καρδιά και νεφρά
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Αρτηριακή Πίεση Ύπνος

Αρτηριακή πίεση: Γιατί σε κάποιους δεν πέφτει όταν κοιμούνται – Ο κίνδυνος για καρδιά και νεφρά

Η αρτηριακή πίεση φυσιολογικά μειώνεται κατά 10-20% όταν κοιμόμαστε. Νέα μελέτη εξετάζει γιατί σε ορισμένους ανθρώπους αυτό δε συμβαίνει και στρέφει την προσοχή στο «βιολογικό ρολόι» των νεφρών

Αρτηριακή πίεση: Γιατί σε κάποιους δεν πέφτει όταν κοιμούνται – Ο κίνδυνος για καρδιά και νεφρά
Βίκυ Βενιού
Ο ύπνος προσφέρει στο καρδιαγγειακό σύστημα μια νυχτερινή ανάπαυλα. Η αρτηριακή πίεση συνήθως μειώνεται κατά περίπου 10% έως 20% κατά τη διάρκεια του ύπνου, δίνοντας στην καρδιά και στα αιμοφόρα αγγεία χρόνο να αναρρώσουν. Σε ορισμένα άτομα, ωστόσο, αυτή η αναμενόμενη μείωση δεν παρατηρείται — ένα φαινόμενο που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη υγεία.

Τα άτομα των οποίων η αρτηριακή πίεση παραμένει σχετικά υψηλή κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι γνωστά ως «non-dippers». Αυτό το φαινόμενο έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου, νεφρικής νόσου και πρόωρου θανάτου. Το γιατί συμβαίνει αυτό έχει αποτελέσει μια διαχρονική πρόκληση για τους επιστήμονες.

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Βίκυ Βενιού
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