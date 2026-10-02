Αρτηριακή πίεση: Γιατί σε κάποιους δεν πέφτει όταν κοιμούνται – Ο κίνδυνος για καρδιά και νεφρά
Αρτηριακή πίεση: Γιατί σε κάποιους δεν πέφτει όταν κοιμούνται – Ο κίνδυνος για καρδιά και νεφρά
Η αρτηριακή πίεση φυσιολογικά μειώνεται κατά 10-20% όταν κοιμόμαστε. Νέα μελέτη εξετάζει γιατί σε ορισμένους ανθρώπους αυτό δε συμβαίνει και στρέφει την προσοχή στο «βιολογικό ρολόι» των νεφρών
Ο ύπνος προσφέρει στο καρδιαγγειακό σύστημα μια νυχτερινή ανάπαυλα. Η αρτηριακή πίεση συνήθως μειώνεται κατά περίπου 10% έως 20% κατά τη διάρκεια του ύπνου, δίνοντας στην καρδιά και στα αιμοφόρα αγγεία χρόνο να αναρρώσουν. Σε ορισμένα άτομα, ωστόσο, αυτή η αναμενόμενη μείωση δεν παρατηρείται — ένα φαινόμενο που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη υγεία.
Τα άτομα των οποίων η αρτηριακή πίεση παραμένει σχετικά υψηλή κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι γνωστά ως «non-dippers». Αυτό το φαινόμενο έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου, νεφρικής νόσου και πρόωρου θανάτου. Το γιατί συμβαίνει αυτό έχει αποτελέσει μια διαχρονική πρόκληση για τους επιστήμονες.
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Τα άτομα των οποίων η αρτηριακή πίεση παραμένει σχετικά υψηλή κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι γνωστά ως «non-dippers». Αυτό το φαινόμενο έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου, νεφρικής νόσου και πρόωρου θανάτου. Το γιατί συμβαίνει αυτό έχει αποτελέσει μια διαχρονική πρόκληση για τους επιστήμονες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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