Κρυολόγημα: 3 σπιτικές συνταγές που ανακουφίζουν τα συμπτώματα – Με τη «σφραγίδα» της επιστήμης

Βήχας, πονόλαιμος και βουλωμένη μύτη μπορούν να κάνουν τις ημέρες του κρυολογήματος ιδιαίτερα δύσκολες. Τρεις απλές επιλογές φαίνεται ότι μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση