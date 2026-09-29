Κρυολόγημα: 3 σπιτικές συνταγές που ανακουφίζουν τα συμπτώματα – Με τη «σφραγίδα» της επιστήμης
Κρυολόγημα: 3 σπιτικές συνταγές που ανακουφίζουν τα συμπτώματα – Με τη «σφραγίδα» της επιστήμης
Βήχας, πονόλαιμος και βουλωμένη μύτη μπορούν να κάνουν τις ημέρες του κρυολογήματος ιδιαίτερα δύσκολες. Τρεις απλές επιλογές φαίνεται ότι μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση
Η εποχή των αναπνευστικών λοιμώξεων έρχεται και το κοινό κρυολόγημα είναι μια από τις πιο συχνές ιώσεις της εποχής – επηρεάζει πολλούς από εμάς κάθε χρόνο και μπορεί να μας ταλαιπωρεί για αρκετές ημέρες. Δυστυχώς, δεν υπάρχει θεραπεία ικανή να το «εξαφανίσει» από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχουν, όμως, πολλά απλά μέτρα που μπορούμε να πάρουμε ώστε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα τον βήχα, τον πονόλαιμο και τη βουλωμένη μύτη.
Εκτός από την ξεκούραση, την καλή ενυδάτωση και τη σωστή διατροφή, η Washington Post προτείνει ορισμένες απλές λύσεις που φαίνεται να βοηθούν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Εκτός από την ξεκούραση, την καλή ενυδάτωση και τη σωστή διατροφή, η Washington Post προτείνει ορισμένες απλές λύσεις που φαίνεται να βοηθούν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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