Μοναξιά και κοινωνική απομόνωση μάς «κλέβουν» ακόμη και 6 χρόνια ζωής

Μελέτη σε περισσότερους από 277.000 ανθρώπους καταγράφει τη σχέση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης με τη σωματική και την ψυχική υγεία - Πώς επηρεάζονται άνδρες και γυναίκες