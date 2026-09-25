Μοναξιά και κοινωνική απομόνωση μάς «κλέβουν» ακόμη και 6 χρόνια ζωής
Μοναξιά και κοινωνική απομόνωση μάς «κλέβουν» ακόμη και 6 χρόνια ζωής
Μελέτη σε περισσότερους από 277.000 ανθρώπους καταγράφει τη σχέση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης με τη σωματική και την ψυχική υγεία - Πώς επηρεάζονται άνδρες και γυναίκες
Η μοναξιά δεν είναι απλώς ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Πλήθος επιστημονικών μελετών τη συσχετίζουν με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών νοσημάτων και πρόωρου θανάτου. Όμως, πόσα χρόνια καλής υγείας μπορεί να στερηθούμε;
Απάντηση επιχειρεί να δώσει νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Tulane, η οποία δημοσιεύθηκε στο Nature Communications. Αναλύοντας δεδομένα από 277.489 ενήλικες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συνύπαρξη τόσο της μοναξιάς όσο και της κοινωνικής απομόνωσης συνδέεται με σημαντικά λιγότερα χρόνια χωρίς ασθένειες ζωής. Η μεγαλύτερη διαφορά καταγράφηκε στην ψυχική υγεία, φθάνοντας σχεδόν τα έξι έτη στους άνδρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Απάντηση επιχειρεί να δώσει νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Tulane, η οποία δημοσιεύθηκε στο Nature Communications. Αναλύοντας δεδομένα από 277.489 ενήλικες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συνύπαρξη τόσο της μοναξιάς όσο και της κοινωνικής απομόνωσης συνδέεται με σημαντικά λιγότερα χρόνια χωρίς ασθένειες ζωής. Η μεγαλύτερη διαφορά καταγράφηκε στην ψυχική υγεία, φθάνοντας σχεδόν τα έξι έτη στους άνδρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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