Ιός Δυτικού Νείλου: 99 περιοχές βρίσκονται «στο κόκκινο» – Νέα λίστα του ΕΟΔΥ
YGEIAMOU.GR
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Επηρεαζόμενες περιοχές Ιός Δυτικού Νείλου

Ιός Δυτικού Νείλου: 99 περιοχές βρίσκονται «στο κόκκινο» – Νέα λίστα του ΕΟΔΥ

Από την Αττική και τη Θεσσαλία έως την Κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο εκτείνεται η νέα λίστα με τους «επηρεαζόμενους» και «υψηλού κινδύνου» Δήμους

Ιός Δυτικού Νείλου: 99 περιοχές βρίσκονται «στο κόκκινο» – Νέα λίστα του ΕΟΔΥ
Κλέλια Γιαρίμογλου
Σε 99 Δήμους της χώρας εκτείνεται πλέον η λίστα των περιοχών που χαρακτηρίζονται «επηρεαζόμενες» ή «υψηλού κινδύνου» για τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τη νεότερη επικαιροποίηση που δημοσιοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η λίστα καταρτίστηκε έπειτα από αξιολόγηση των διαθέσιμων επιδημιολογικών και εντομολογικών δεδομένων, των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών των περιοχών, αλλά και ιστορικών στοιχείων για την κυκλοφορία του ιού.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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