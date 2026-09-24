Ιός Δυτικού Νείλου: 99 περιοχές βρίσκονται «στο κόκκινο» – Νέα λίστα του ΕΟΔΥ

Από την Αττική και τη Θεσσαλία έως την Κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο εκτείνεται η νέα λίστα με τους «επηρεαζόμενους» και «υψηλού κινδύνου» Δήμους