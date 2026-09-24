Ιός Δυτικού Νείλου: 99 περιοχές βρίσκονται «στο κόκκινο» – Νέα λίστα του ΕΟΔΥ
Ιός Δυτικού Νείλου: 99 περιοχές βρίσκονται «στο κόκκινο» – Νέα λίστα του ΕΟΔΥ
Από την Αττική και τη Θεσσαλία έως την Κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο εκτείνεται η νέα λίστα με τους «επηρεαζόμενους» και «υψηλού κινδύνου» Δήμους
Σε 99 Δήμους της χώρας εκτείνεται πλέον η λίστα των περιοχών που χαρακτηρίζονται «επηρεαζόμενες» ή «υψηλού κινδύνου» για τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τη νεότερη επικαιροποίηση που δημοσιοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στις 23 Σεπτεμβρίου.
Η λίστα καταρτίστηκε έπειτα από αξιολόγηση των διαθέσιμων επιδημιολογικών και εντομολογικών δεδομένων, των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών των περιοχών, αλλά και ιστορικών στοιχείων για την κυκλοφορία του ιού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η λίστα καταρτίστηκε έπειτα από αξιολόγηση των διαθέσιμων επιδημιολογικών και εντομολογικών δεδομένων, των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών των περιοχών, αλλά και ιστορικών στοιχείων για την κυκλοφορία του ιού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα