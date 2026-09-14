7 προκλήσεις που κρύβει η μεγάλη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις

Από το χάσμα στην επικοινωνία μέχρι τις διαφορετικές προτεραιότητες ζωής, μια μελέτη φωτίζει όσα μπορεί να δοκιμάσουν μια σχέση όταν οι σύντροφοι απέχουν ηλικιακά πάνω από μία δεκαετία