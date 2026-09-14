7 προκλήσεις που κρύβει η μεγάλη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις
7 προκλήσεις που κρύβει η μεγάλη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις
Από το χάσμα στην επικοινωνία μέχρι τις διαφορετικές προτεραιότητες ζωής, μια μελέτη φωτίζει όσα μπορεί να δοκιμάσουν μια σχέση όταν οι σύντροφοι απέχουν ηλικιακά πάνω από μία δεκαετία
Στα χρόνια των παππούδων μας, η μεγάλη διαφορά ηλικίας ανάμεσα στους συζύγους θεωρούνταν συχνά κάτι απολύτως φυσιολογικό, ακόμη και μέρος της κοινωνικής ανάγκης να «αποκατασταθεί» ένα νεαρό κορίτσι. Σήμερα, το προξενιό έχει σχεδόν εκλείψει, οι σχέσεις με μεγάλη διαφορά ηλικίας όμως παραμένουν. Με μία ουσιαστική διαφορά: συχνά προκαλούν σχόλια, αδιάκριτα βλέμματα και προκαταλήψεις. Πέρα, όμως, από όσα βλέπουν οι άλλοι, τι συμβαίνει πραγματικά μέσα σε μια τέτοια σχέση;
Μια μελέτη επιχείρησε να καταγράψει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια όταν ο ένας σύντροφος είναι τουλάχιστον δέκα χρόνια μεγαλύτερος από τον άλλον. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η ηλικιακή απόσταση από μόνη της δεν καθορίζει την πορεία μιας σχέσης, μπορεί όμως να δημιουργήσει συγκεκριμένα σημεία τριβής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια μελέτη επιχείρησε να καταγράψει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια όταν ο ένας σύντροφος είναι τουλάχιστον δέκα χρόνια μεγαλύτερος από τον άλλον. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η ηλικιακή απόσταση από μόνη της δεν καθορίζει την πορεία μιας σχέσης, μπορεί όμως να δημιουργήσει συγκεκριμένα σημεία τριβής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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