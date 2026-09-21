«Στην εποχή μας, το να μεγαλώνεις χωνεύεται δύσκολα» – Το μήνυμα Αγαπηδάκη για την εμμονή με την αντιγήρανση
YGEIAMOU.GR
Αντιγήρανση Γήρανση Γιώργος Μαζωνάκης Ειρήνη Αγαπηδάκη

«Στην εποχή μας, το να μεγαλώνεις χωνεύεται δύσκολα» – Το μήνυμα Αγαπηδάκη για την εμμονή με την αντιγήρανση

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας μιλά για την άρνηση της γήρανσης, τις «δήθεν θεραπείες» και την ανάγκη να μάθουμε να φροντίζουμε πραγματικά το σώμα και την ψυχή μας

«Στην εποχή μας, το να μεγαλώνεις χωνεύεται δύσκολα» – Το μήνυμα Αγαπηδάκη για την εμμονή με την αντιγήρανση
Κλέλια Γιαρίμογλου
Μία διαφορετική διάσταση στη συζήτηση γύρω από την αντιγήρανση και την αναζήτηση θεραπειών που υπόσχονται να ανακόψουν τη φθορά του χρόνου δίνει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Με αφορμή τον δημόσιο διάλογο των τελευταίων ημερών, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, στρέφει το βλέμμα όχι σε συγκεκριμένες θεραπείες, αλλά στη βαθύτερη ανάγκη που συχνά μας οδηγεί στην αναζήτησή τους: Tη δυσκολία μας να αποδεχθούμε ότι μεγαλώνουμε.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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