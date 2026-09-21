«Στην εποχή μας, το να μεγαλώνεις χωνεύεται δύσκολα» – Το μήνυμα Αγαπηδάκη για την εμμονή με την αντιγήρανση

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας μιλά για την άρνηση της γήρανσης, τις «δήθεν θεραπείες» και την ανάγκη να μάθουμε να φροντίζουμε πραγματικά το σώμα και την ψυχή μας