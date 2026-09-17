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Πόσο κινδυνεύουμε όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη σκέφτεται για εμάς;
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Chatbots ChatGPT Γνωστική Ικανότητα Σκέψη Τεχνητή Νοημοσύνη

Πόσο κινδυνεύουμε όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη σκέφτεται για εμάς;

Την ώρα που οι προειδοποιήσεις για την ΤΝ πληθαίνουν, έρχεται στο προσκήνιο και ένα ακόμη ερώτημα: Μήπως τελικά χρησιμοποιούμε τα μοντέλα AI για να σκέφτονται στη θέση μας;

Πόσο κινδυνεύουμε όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη σκέφτεται για εμάς;
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ, ΑΙ) δεν αφορά πια μόνο το αν γράφει καλύτερα κείμενα, αν λύνει πιο γρήγορα προβλήματα ή αν μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα. Ένα βαθύτερο – και ενδεχομένως πιο ανησυχητικό – ερώτημα επανέρχεται στο προσκήνιο: Τι συμβαίνει στη δική μας σκέψη όταν ένα εργαλείο είναι πάντα έτοιμο να σκεφτεί μαζί μας ή, ακόμη πιο βολικά, αντί για εμάς;

Σε αυτή την απορία στέκεται ο John Nosta, ιδρυτής του NostaLab, σε άρθρο του στο Psychology Today, με αφορμή νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Elon σε 1.505 Αμερικανούς ενήλικες. Ο τίτλος της έρευνας αρκεί από μόνος του για να τραβήξει την προσοχή: «Human Purpose in Peril», δηλαδή «Ο ανθρώπινος σκοπός σε κίνδυνο».

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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