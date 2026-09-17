Πόσο κινδυνεύουμε όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη σκέφτεται για εμάς;

Την ώρα που οι προειδοποιήσεις για την ΤΝ πληθαίνουν, έρχεται στο προσκήνιο και ένα ακόμη ερώτημα: Μήπως τελικά χρησιμοποιούμε τα μοντέλα AI για να σκέφτονται στη θέση μας;