Καρκίνος προστάτη: Η ηλικία-ορόσημο για τον έλεγχο – Πότε πρέπει να γίνεται το PSA
Καρκίνος προστάτη: Η ηλικία-ορόσημο για τον έλεγχο – Πότε πρέπει να γίνεται το PSA
Οι ειδικοί του Metropolitan General εξηγούν πότε πρέπει να ξεκινά ο προληπτικός έλεγχος, ποιοι άνδρες χρειάζεται να εξετάζονται νωρίτερα και πότε η πολυπαραμετρική μαγνητική και η βιοψία μπαίνουν στη διαγνωστική διερεύνηση
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη, (15 Σεπτεμβρίου), η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης στον καρκίνο του προστάτη έρχεται στο προσκήνιο.
Ο τακτικός έλεγχος αποτελεί σημαντικό βήμα για την υγεία του άνδρα, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 50 ετών και οι ειδικοί του θεραπευτηρίου Metropolitan General συστήνουν:
Τακτικός έλεγχος μετά τα 50
Μετά τα 50 οι άνδρες θα πρέπει να εντάσσουν το PSA στον ετήσιο έλεγχό τους, ενώ όταν υπάρχει ιστορικό καρκίνου του προστάτη σε συγγενή πρώτου βαθμού, ο έλεγχος συστήνεται να ξεκινά από τα 45.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο τακτικός έλεγχος αποτελεί σημαντικό βήμα για την υγεία του άνδρα, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 50 ετών και οι ειδικοί του θεραπευτηρίου Metropolitan General συστήνουν:
Τακτικός έλεγχος μετά τα 50
Μετά τα 50 οι άνδρες θα πρέπει να εντάσσουν το PSA στον ετήσιο έλεγχό τους, ενώ όταν υπάρχει ιστορικό καρκίνου του προστάτη σε συγγενή πρώτου βαθμού, ο έλεγχος συστήνεται να ξεκινά από τα 45.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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