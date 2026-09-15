Καρκίνος προστάτη: Η ηλικία-ορόσημο για τον έλεγχο – Πότε πρέπει να γίνεται το PSA

Οι ειδικοί του Metropolitan General εξηγούν πότε πρέπει να ξεκινά ο προληπτικός έλεγχος, ποιοι άνδρες χρειάζεται να εξετάζονται νωρίτερα και πότε η πολυπαραμετρική μαγνητική και η βιοψία μπαίνουν στη διαγνωστική διερεύνηση