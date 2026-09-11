Πώς μπορεί ένα χρώμα να «φρενάρει» την παιδική μυωπία
Πώς μπορεί ένα χρώμα να «φρενάρει» την παιδική μυωπία
Συγκεκριμένα μήκη κύματος του φωτός που απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό από τον συνηθισμένο φωτισμό LED, ανέστειλαν τη μυωπία σε προκλινικό πείραμα
Τα παιδιά περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μέσα: στο σπίτι, στην τάξη, μπροστά σε οθόνες, κάτω από τεχνητό φωτισμό. Την ίδια στιγμή, η μυωπία αυξάνεται ραγδαία παγκοσμίως. Σήμερα αφορά περίπου 2,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, ενώ οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι έως το 2050 ο αριθμός μπορεί να φτάσει τα 4,8 δισεκατομμύρια.
Η σύνδεση ανάμεσα στον χρόνο σε εξωτερικούς χώρους και στον μικρότερο κίνδυνο μυωπίας είναι ήδη γνωστή. Αυτό που δεν ήταν σαφές είναι τι ακριβώς προσφέρει το φυσικό φως στα αναπτυσσόμενα μάτια των παιδιών. Νέα μελέτη στο Cell Reports Medicine βάζει στο μικροσκόπιο έναν παράγοντα που συνήθως αγνοείται: το φάσμα του φωτός στους εσωτερικούς χώρους.
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Η σύνδεση ανάμεσα στον χρόνο σε εξωτερικούς χώρους και στον μικρότερο κίνδυνο μυωπίας είναι ήδη γνωστή. Αυτό που δεν ήταν σαφές είναι τι ακριβώς προσφέρει το φυσικό φως στα αναπτυσσόμενα μάτια των παιδιών. Νέα μελέτη στο Cell Reports Medicine βάζει στο μικροσκόπιο έναν παράγοντα που συνήθως αγνοείται: το φάσμα του φωτός στους εσωτερικούς χώρους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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