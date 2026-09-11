Πώς μπορεί ένα χρώμα να «φρενάρει» την παιδική μυωπία
YGEIAMOU.GR
Μάτια Μυωπία Όραση φωτισμός

Πώς μπορεί ένα χρώμα να «φρενάρει» την παιδική μυωπία

Συγκεκριμένα μήκη κύματος του φωτός που απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό από τον συνηθισμένο φωτισμό LED, ανέστειλαν τη μυωπία σε προκλινικό πείραμα

Πώς μπορεί ένα χρώμα να «φρενάρει» την παιδική μυωπία
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Τα παιδιά περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μέσα: στο σπίτι, στην τάξη, μπροστά σε οθόνες, κάτω από τεχνητό φωτισμό. Την ίδια στιγμή, η μυωπία αυξάνεται ραγδαία παγκοσμίως. Σήμερα αφορά περίπου 2,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, ενώ οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι έως το 2050 ο αριθμός μπορεί να φτάσει τα 4,8 δισεκατομμύρια.

Η σύνδεση ανάμεσα στον χρόνο σε εξωτερικούς χώρους και στον μικρότερο κίνδυνο μυωπίας είναι ήδη γνωστή. Αυτό που δεν ήταν σαφές είναι τι ακριβώς προσφέρει το φυσικό φως στα αναπτυσσόμενα μάτια των παιδιών. Νέα μελέτη στο Cell Reports Medicine βάζει στο μικροσκόπιο έναν παράγοντα που συνήθως αγνοείται: το φάσμα του φωτός στους εσωτερικούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης