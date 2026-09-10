«Ενισχύσεις» ζητούν οι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας – Τι καταγγέλλουν
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ΕΙΝΑΠ Νοσοκομείο «Η Αγία Βαρβάρα» Νοσοκομείο Νίκαιας Παθολόγοι

«Ενισχύσεις» ζητούν οι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας – Τι καταγγέλλουν

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας κινδυνεύει να αποδυναμωθεί, σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς γιατρούς, λόγω μεταφοράς προσωπικού στο «Αγία Βαρβάρα» - Νέες οργανικές θέσεις ζητά η ΕΙΝΑΠ

«Ενισχύσεις» ζητούν οι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας – Τι καταγγέλλουν
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Χωρίς οργανικές θέσεις παθολόγων τείνει να μείνει το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, στον απόηχο της κυβερνητικής απόφασης για επαναλειτουργία του νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» και ένταξή του στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής ουσιαστικά υπολειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία του προσωπικού του να εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες. Η μεταφορά του οργανισμού του νοσοκομείου Δυτικής Αττικής στο «Αττικόν» με σχετικό νόμο σημαίνει και μεταφορά του προσωπικού του, κάτι που θα σημαίνει «απογύμνωση» του Νίκαιας, όπως επαναλαμβάνουν εδώ και μήνες οι εργαζόμενοι του τελευταίου.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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