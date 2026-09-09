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Αληθής πολυκυτταραιμία: Εγκρίθηκε νέα θεραπεία που αλλάζει τα δεδομένα για τους ασθενείς
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Αιματοκρίτης Αιματολογικές ασθένειες Νεοπλασία

Αληθής πολυκυτταραιμία: Εγκρίθηκε νέα θεραπεία που αλλάζει τα δεδομένα για τους ασθενείς

Μια σπάνια νόσος του αίματος μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών θρομβώσεων και να δυσκολέψει την καθημερινότητα των ασθενών - Η νέα θεραπεία ανοίγει διαφορετικό δρόμο στην αντιμετώπισή της

Αληθής πολυκυτταραιμία: Εγκρίθηκε νέα θεραπεία που αλλάζει τα δεδομένα για τους ασθενείς
ygeiamou.gr team
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Γιάννακας (Αιματολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κυριότερα σημεία για τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της αληθούς πολυκυτταραιμίας.

Τι είναι η αληθής πολυκυτταραιμία;

Η αληθής πολυκυτταραιμία (polycythemia vera – PV) είναι μια χρόνια, σπάνια μυελοϋπερπλαστική νεοπλασία του αίματος, στην οποία ο μυελός των οστών παράγει υπερβολικό αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων (ερυθροκυττάρωση) – και συχνά, σε μικρότερο βαθμό, λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων.

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ygeiamou.gr team
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