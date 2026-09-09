Αληθής πολυκυτταραιμία: Εγκρίθηκε νέα θεραπεία που αλλάζει τα δεδομένα για τους ασθενείς

Μια σπάνια νόσος του αίματος μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών θρομβώσεων και να δυσκολέψει την καθημερινότητα των ασθενών - Η νέα θεραπεία ανοίγει διαφορετικό δρόμο στην αντιμετώπισή της