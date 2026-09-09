Τι πρέπει να ρωτήσετε τον ασφαλιστή σας για τις καλύψεις του συμβολαίου
Τι πρέπει να ρωτήσετε τον ασφαλιστή σας για τις καλύψεις του συμβολαίου
Τι πρέπει να ρωτά ο ασφαλισμένος για να αποφύγει παρερμηνείες, απρόοπτες χρεώσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον
Στα ασφαλιστικά συμβόλαια που αγοράζουν οι πολίτες για να έχουν ιδιωτική ασφάλιση και να καλύπτουν ό,τι θεωρούν σημαντικό και πολύτιμο, υπάρχουν δεκάδες όροι. Αυτοί είναι που καθορίζουν και το τι ακριβώς παρέχει κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα.
Οι όροι αυτοί είναι για τους περισσότερους δυσνόητοι και δεν είναι εύκολο να τους «αποκωδικοποιήσουν», ώστε να γνωρίζουν απλά και με ακρίβεια το συμβόλαιό τους και τις καλύψεις του. Σε αυτό το πεδίο γίνονται και οι περισσότερες παρερμηνείες ή παρεξηγήσεις μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και των πελατών τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι όροι αυτοί είναι για τους περισσότερους δυσνόητοι και δεν είναι εύκολο να τους «αποκωδικοποιήσουν», ώστε να γνωρίζουν απλά και με ακρίβεια το συμβόλαιό τους και τις καλύψεις του. Σε αυτό το πεδίο γίνονται και οι περισσότερες παρερμηνείες ή παρεξηγήσεις μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και των πελατών τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα