Πώς να μειώσετε την προβληματική χρήση των social media από τα παιδιά – Οδηγός επιβίωσης για γονείς
Πώς να μειώσετε την προβληματική χρήση των social media από τα παιδιά – Οδηγός επιβίωσης για γονείς
Οι κινήσεις που μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους της προβληματικής χρήσης των social media από τα παιδιά και ο κανόνας που ξεκινά από τους ίδιους τους γονείς
Το παιδί είναι στον καναπέ με το κινητό στο χέρι. Στο τραπέζι, πάλι με το κινητό. Λίγο πριν κοιμηθεί, η οθόνη φωτίζει ακόμη το πρόσωπό του. Κι όταν ο γονιός ρωτά «τι βλέπεις;», η συνηθέστερη απάντηση μπορεί να είναι ένα μονολεκτικό «τίποτα».
Πόσο πρέπει να παρεμβαίνει ένας γονιός; Να ελέγχει τον λογαριασμό του παιδιού του στα social media; Να βάζει χρονικά όρια; Να του παίρνει το κινητό το βράδυ; Και πού τελειώνει η προστασία και αρχίζει η παραβίαση της ιδιωτικότητάς του;
Ο κ. Πέτρος Α. Γαλάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Επιδημιολογίας, και η κυρία Αγλαΐα Γ. Κατσιρούμπα, Διδάκτωρ του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και επιστημονική συνεργάτις του Εργαστηρίου Κλινικής Επιδημιολογίας, επιχειρούν να δώσουν πρακτικές απαντήσεις στο βιβλίο τους «Εθισμένοι στα Social Media: Οδηγός Επιβίωσης για Μικρούς και Μεγάλους».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πόσο πρέπει να παρεμβαίνει ένας γονιός; Να ελέγχει τον λογαριασμό του παιδιού του στα social media; Να βάζει χρονικά όρια; Να του παίρνει το κινητό το βράδυ; Και πού τελειώνει η προστασία και αρχίζει η παραβίαση της ιδιωτικότητάς του;
Ο κ. Πέτρος Α. Γαλάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Επιδημιολογίας, και η κυρία Αγλαΐα Γ. Κατσιρούμπα, Διδάκτωρ του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και επιστημονική συνεργάτις του Εργαστηρίου Κλινικής Επιδημιολογίας, επιχειρούν να δώσουν πρακτικές απαντήσεις στο βιβλίο τους «Εθισμένοι στα Social Media: Οδηγός Επιβίωσης για Μικρούς και Μεγάλους».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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