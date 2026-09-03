«Πλάτες» βάζουν τοπικοί φορείς για την πρόσληψη νοσηλευτών στο νοσοκομείο Ρόδου – Τι ακριβώς καλύπτουν
«Πλάτες» βάζουν τοπικοί φορείς για την πρόσληψη νοσηλευτών στο νοσοκομείο Ρόδου – Τι ακριβώς καλύπτουν
Η Περιφέρεια, ο Δήμος και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου προσφέρουν 500€ τον μήνα ως οικονομικό κίνητρο σε νέους νοσηλευτές - Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις προσωπικού, λόγω του υψηλού κόστους ζωής και στέγασης στα νησιά
Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στο Νοσοκομείο Ρόδου αναλαμβάνουν η Περιφέρεια, ο Δήμος και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα σε νεοδιοριζόμενους νοσηλευτές, αλλά και ιατρικό και λοιπό προσωπικό.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), κ. Μιχάλη Γιαννάκο που ανέδειξε την πρωτοβουλία, οι νέοι νοσηλευτές που προσλαμβάνονται στο νοσοκομείο θα μπορούν να λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για ένα μέτρο που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δομές υγείας των νησιών: Τη δυσκολία προσέλκυσης και παραμονής εξειδικευμένου προσωπικού.
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Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), κ. Μιχάλη Γιαννάκο που ανέδειξε την πρωτοβουλία, οι νέοι νοσηλευτές που προσλαμβάνονται στο νοσοκομείο θα μπορούν να λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για ένα μέτρο που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δομές υγείας των νησιών: Τη δυσκολία προσέλκυσης και παραμονής εξειδικευμένου προσωπικού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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