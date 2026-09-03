«Πλάτες» βάζουν τοπικοί φορείς για την πρόσληψη νοσηλευτών στο νοσοκομείο Ρόδου – Τι ακριβώς καλύπτουν

Η Περιφέρεια, ο Δήμος και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου προσφέρουν 500€ τον μήνα ως οικονομικό κίνητρο σε νέους νοσηλευτές - Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις προσωπικού, λόγω του υψηλού κόστους ζωής και στέγασης στα νησιά