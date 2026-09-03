Η Ήρα είναι ο πρώτος σκύλος υγρού στοιχείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που σώζει ζωές σε νερό και χαλάσματα
Η Ήρα είναι ο πρώτος σκύλος υγρού στοιχείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που σώζει ζωές σε νερό και χαλάσματα
Ο πρώτος σκύλος υγρού στοιχείου της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας & Διάσωσης του Ε.Ε.Σ. επιχειρεί σε πραγματικές συνθήκες διάσωσης και έχει εκπαιδευτεί σε τρία πεδία: νερό, ανοιχτό πεδίο και χαλάσματα
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επενδύει συνεχώς στην καινοτομία και σε πρωτοπόρα προγράμματα που ενισχύουν την επιχειρησιακή του ικανότητα και πληρότητα, προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει Η Ήρα, έχει τη μοναδική ικανότητα να επιχειρεί στο υγρό στοιχείο και να μπορεί να διασώσει με ασφάλεια άτομο που κινδυνεύει μέσα στο νερό.
Η δράση της Ήρας όμως δεν σταματά εκεί. Έχει εκπαιδευτεί πλήρως, με πολύωρες εκπαιδεύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε πρακτικές ασκήσεις αναζήτησης αγνοουμένων σε δάση, ανοιχτά πεδία, χιόνια, αστικό περιβάλλον, χαλάσματα, στενά τούνελ, πυκνή βλάστηση κ.α. Η Ήρα αποτελεί πλέον βασικό μέλος της επιχειρησιακής δράσης του Ε.Ε.Σ., ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει ανάλογη εκπαίδευση ακόμα δέκα (10) σκυλιά που θα ενισχύσουν μελλοντικά το έργο του Ε.Ε.Σ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η δράση της Ήρας όμως δεν σταματά εκεί. Έχει εκπαιδευτεί πλήρως, με πολύωρες εκπαιδεύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε πρακτικές ασκήσεις αναζήτησης αγνοουμένων σε δάση, ανοιχτά πεδία, χιόνια, αστικό περιβάλλον, χαλάσματα, στενά τούνελ, πυκνή βλάστηση κ.α. Η Ήρα αποτελεί πλέον βασικό μέλος της επιχειρησιακής δράσης του Ε.Ε.Σ., ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει ανάλογη εκπαίδευση ακόμα δέκα (10) σκυλιά που θα ενισχύσουν μελλοντικά το έργο του Ε.Ε.Σ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα