Σιώμος για δίκη Meta: «Το φαινόμενο δεν έχει κορυφωθεί – Το ψηφιακό περιβάλλον θα γίνει πολύ πιο εθιστικό»
Σιώμος για δίκη Meta: «Το φαινόμενο δεν έχει κορυφωθεί – Το ψηφιακό περιβάλλον θα γίνει πολύ πιο εθιστικό»
Η δίκη της Meta είναι η κορυφή του παγόβουνου σύμφωνα με τον Δρ Κωνσταντίνο Σιώμο Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - «Το φαινόμενο δεν έχει κορυφωθεί - καθώς το ψηφιακό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο αλληλεπιδραστικό, θα γίνεται και πιο εθιστικό» εξηγεί
Η δίκη 29 πολιτειών των ΗΠΑ κατά της Meta για τον εθισμό των ανηλίκων σε Facebook και Instagram οδήγησε σε μια καινοτόμο και ουσιαστική απόφαση για τα νομικά δεδομένα σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνο Σιώμο, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
«Το αμερικανικό κράτος για πρώτη φορά θεσμικά κέρδισε πολλά πράγματα. Κατάφερε να μετατρέψει την ευθύνη για τον σχεδιασμό των social media σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η ‘Meta πρέπει να προσέχει τα παιδιά’, αλλά ότι ουσιαστικά αναγκάζονται οι πλατφόρμες – σε πρώτη φάση το facebook και το instagram σε αυτή την υπόθεση, αλλά θεωρώ ότι θα επεκταθεί το μέτρο και στις άλλες πλατφόρμες – να θέσουν συγκεκριμένα όρια» λέει στο ygeiamou.gr o κ. Σιώμος, αντικείμενο μελέτης του οποίου είναι ο εθισμός των εφήβων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Το αμερικανικό κράτος για πρώτη φορά θεσμικά κέρδισε πολλά πράγματα. Κατάφερε να μετατρέψει την ευθύνη για τον σχεδιασμό των social media σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η ‘Meta πρέπει να προσέχει τα παιδιά’, αλλά ότι ουσιαστικά αναγκάζονται οι πλατφόρμες – σε πρώτη φάση το facebook και το instagram σε αυτή την υπόθεση, αλλά θεωρώ ότι θα επεκταθεί το μέτρο και στις άλλες πλατφόρμες – να θέσουν συγκεκριμένα όρια» λέει στο ygeiamou.gr o κ. Σιώμος, αντικείμενο μελέτης του οποίου είναι ο εθισμός των εφήβων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα