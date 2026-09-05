Σιώμος για δίκη Meta: «Το φαινόμενο δεν έχει κορυφωθεί – Το ψηφιακό περιβάλλον θα γίνει πολύ πιο εθιστικό»

Η δίκη της Meta είναι η κορυφή του παγόβουνου σύμφωνα με τον Δρ Κωνσταντίνο Σιώμο Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - «Το φαινόμενο δεν έχει κορυφωθεί - καθώς το ψηφιακό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο αλληλεπιδραστικό, θα γίνεται και πιο εθιστικό» εξηγεί