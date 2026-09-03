Γιατί έχει αυξηθεί η περιγεννητική θνησιμότητα στην Ελλάδα;
Γιατί έχει αυξηθεί η περιγεννητική θνησιμότητα στην Ελλάδα;
Ελληνική μελέτη εξετάζει αν η άνοδος οφείλεται μόνο στη μείωση του ορίου καταγραφής των θνησιγενειών στις 22 εβδομάδες κύησης ή αν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες
Τι δείχνουν πραγματικά οι αριθμοί όταν αυξάνεται ένας δείκτης δημόσιας υγείας; Στην περίπτωση της περιγεννητικής θνησιμότητας στην Ελλάδα, δηλαδή των απωλειών λίγο πριν ή λίγο μετά τη γέννηση, η απάντηση δεν είναι γραμμική.
Νέα ελληνική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Paediatric and Perinatal Epidemiology, εξετάζει την πορεία του φαινομένου στη χώρα την περίοδο 2014-2024 και επιχειρεί να απαντήσει στο εξής ερώτημα: η αύξηση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια αντανακλά πραγματική επιδείνωση ή επηρεάζεται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο δηλώνονται οι θνησιγένειες;
Την εργασία υπογράφουν οι κυρίες Ειρήνη Νίκαινα, Γεωργία Κουρλαμπά, Κυριακή Βελαλή, Παναγιώτα Μαρκοπούλου, Δήμητρα Μεταλλινού και Τάνια Σιαχανίδου, από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα ελληνική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Paediatric and Perinatal Epidemiology, εξετάζει την πορεία του φαινομένου στη χώρα την περίοδο 2014-2024 και επιχειρεί να απαντήσει στο εξής ερώτημα: η αύξηση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια αντανακλά πραγματική επιδείνωση ή επηρεάζεται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο δηλώνονται οι θνησιγένειες;
Την εργασία υπογράφουν οι κυρίες Ειρήνη Νίκαινα, Γεωργία Κουρλαμπά, Κυριακή Βελαλή, Παναγιώτα Μαρκοπούλου, Δήμητρα Μεταλλινού και Τάνια Σιαχανίδου, από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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