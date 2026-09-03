Γιατί έχει αυξηθεί η περιγεννητική θνησιμότητα στην Ελλάδα;

Ελληνική μελέτη εξετάζει αν η άνοδος οφείλεται μόνο στη μείωση του ορίου καταγραφής των θνησιγενειών στις 22 εβδομάδες κύησης ή αν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες