Με την ιδιωτική ασφάλιση «έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο» – Ενημερωθείτε

Το ασφάλιστρο είναι μια σταθερή δαπάνη για έναν κίνδυνο που μπορεί να μη συμβεί ποτέ. Τι πρέπει να σταθμίσει κανείς όταν αποφασίζει αν χρειάζεται ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη