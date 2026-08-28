Με την ιδιωτική ασφάλιση «έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο» – Ενημερωθείτε
Με την ιδιωτική ασφάλιση «έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο» – Ενημερωθείτε
Το ασφάλιστρο είναι μια σταθερή δαπάνη για έναν κίνδυνο που μπορεί να μη συμβεί ποτέ. Τι πρέπει να σταθμίσει κανείς όταν αποφασίζει αν χρειάζεται ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη
Το να αποφασίσει κάποιος να ασφαλιστεί ιδιωτικά είναι μια επιλογή ζωής. Μια επιλογή για το πώς θέλει να προχωρήσει στο μέλλον που όλοι εύχονται και προσδοκούν να είναι μακρύ. Η επιλογή, λοιπόν, είναι εάν θα διαλέξει κάποιος το ρίσκο που ενέχει παντού ή αν θα προτιμήσει την ασφάλεια που δίνει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα.
Φυσικά, όλοι θα προτιμούσαν να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο, αλλά υπάρχει το ανάχωμα ότι την ασφάλιση θα χρειαστεί να την πληρώνει για μια ζωή. Σε αυτό «σκοντάφτουν» οι περισσότεροι, ότι δηλαδή θα χρειαστεί να πληρώνουν ασφάλιστρα για κάτι που μπορεί και να μην συμβεί. Κι όμως, δεν είναι χρήματα του «αέρα», ούτε πάνε χαμένα, καθώς αυτά διασφαλίζουν την ηρεμία απέναντι σε ό,τι και να τύχει. Γι΄αυτό και είναι επιλογή ζωής και όχι μια ευκαιριακή κατανάλωση χρημάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Φυσικά, όλοι θα προτιμούσαν να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο, αλλά υπάρχει το ανάχωμα ότι την ασφάλιση θα χρειαστεί να την πληρώνει για μια ζωή. Σε αυτό «σκοντάφτουν» οι περισσότεροι, ότι δηλαδή θα χρειαστεί να πληρώνουν ασφάλιστρα για κάτι που μπορεί και να μην συμβεί. Κι όμως, δεν είναι χρήματα του «αέρα», ούτε πάνε χαμένα, καθώς αυτά διασφαλίζουν την ηρεμία απέναντι σε ό,τι και να τύχει. Γι΄αυτό και είναι επιλογή ζωής και όχι μια ευκαιριακή κατανάλωση χρημάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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