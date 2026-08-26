Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία για 53χρονο ομογενή στην Τουρκία – Οι οδοντιατρικές θεραπείες δεν είναι προϊόντα προσφοράς

Την ανάγκη οι πολίτες να ενημερώνονται πλήρως πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε οδοντιατρική θεραπεία επισημαίνει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ), με αφορμή το περιστατικό 53χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από οδοντιατρική επέμβαση στο εξωτερικό.



Η Ομοσπονδία εκφράζει τη συμπαράστασή της στον ίδιο και στην οικογένειά του και υπογραμμίζει ότι η επιλογή μιας οδοντιατρικής θεραπείας δεν θα πρέπει, κατά την άποψή της, να βασίζεται αποκλειστικά στη χαμηλή τιμή, στην ταχύτητα ή σε διαφημιστικές υποσχέσεις.



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