Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία για 53χρονο ομογενή στην Τουρκία – Οι οδοντιατρικές θεραπείες δεν είναι προϊόντα προσφοράς
Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία προειδοποιεί για θεραπείες που προβάλλονται με πολύ χαμηλές τιμές και εντυπωσιακές υποσχέσεις και ξεκινά πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών
Την ανάγκη οι πολίτες να ενημερώνονται πλήρως πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε οδοντιατρική θεραπεία επισημαίνει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ), με αφορμή το περιστατικό 53χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από οδοντιατρική επέμβαση στο εξωτερικό.
Η Ομοσπονδία εκφράζει τη συμπαράστασή της στον ίδιο και στην οικογένειά του και υπογραμμίζει ότι η επιλογή μιας οδοντιατρικής θεραπείας δεν θα πρέπει, κατά την άποψή της, να βασίζεται αποκλειστικά στη χαμηλή τιμή, στην ταχύτητα ή σε διαφημιστικές υποσχέσεις.
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