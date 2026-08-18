Γιατί δεν μπορούμε να χαρούμε όταν μας συμβαίνει κάτι καλό – Η εξήγηση των ψυχολόγων
Γιατί δεν μπορούμε να χαρούμε όταν μας συμβαίνει κάτι καλό – Η εξήγηση των ψυχολόγων
Μια επαγγελματική επιτυχία ή μια πολυπόθητη ευκαιρία θα έπρεπε να μας γεμίζουν χαρά - Γιατί ορισμένες φορές τα καλά νέα συνοδεύονται από μια ανεξήγητη δυσφορία; Η εικόνα που έχουμε χτίσει για τον εαυτό μας μπορεί να κρύβει την απάντηση
Πήρατε επιτέλους τη δουλειά που επιθυμούσατε εδώ και καιρό. Ή μπορεί απλά ένας στόχος για τον οποίο προσπαθήσατε πολύ να έγινε πραγματικότητα. Κανονικά, αυτή θα έπρεπε να είναι μια πολύ καλή ημέρα. Όμως, κάτω από τη χαρά και την ανακούφιση μπορεί να κρύβεται ένα παράξενο συναίσθημα: μια μικρή στενοχώρια, ένα άγχος ή μια δυσφορία που μοιάζει εντελώς ασύμβατη με αυτό που μόλις συνέβη.
Γιατί μερικές φορές δυσκολευόμαστε να χαρούμε ακόμη και όταν η ζωή μάς φέρνει ακριβώς αυτό που θέλαμε; Το παράδοξο αυτό εξετάζει σε άρθρο του στο Psychology Today ο Özgür Bolat, Ph.D., κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Harvard Graduate School of Education και διδακτορικού από το University of Cambridge. Η εξήγηση που παρουσιάζει μας οδηγεί αρκετές δεκαετίες πίσω και σε ένα αναπάντεχο επιστημονικό εύρημα.
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Γιατί μερικές φορές δυσκολευόμαστε να χαρούμε ακόμη και όταν η ζωή μάς φέρνει ακριβώς αυτό που θέλαμε; Το παράδοξο αυτό εξετάζει σε άρθρο του στο Psychology Today ο Özgür Bolat, Ph.D., κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Harvard Graduate School of Education και διδακτορικού από το University of Cambridge. Η εξήγηση που παρουσιάζει μας οδηγεί αρκετές δεκαετίες πίσω και σε ένα αναπάντεχο επιστημονικό εύρημα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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