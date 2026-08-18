Γιατί δεν μπορούμε να χαρούμε όταν μας συμβαίνει κάτι καλό – Η εξήγηση των ψυχολόγων

Μια επαγγελματική επιτυχία ή μια πολυπόθητη ευκαιρία θα έπρεπε να μας γεμίζουν χαρά - Γιατί ορισμένες φορές τα καλά νέα συνοδεύονται από μια ανεξήγητη δυσφορία; Η εικόνα που έχουμε χτίσει για τον εαυτό μας μπορεί να κρύβει την απάντηση