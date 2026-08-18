Πώς μας αρρωσταίνουν οι λάμπες LED: «Χαλούν» ύπνο και μεταβολισμό – Μειώστε το junk light λέει καθηγητής του Χάρβαρντ

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η έκθεση σε έντονο, πλούσιο σε μπλε μήκη κύματος φως, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, μπορεί να απορρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό του σώματος και να επηρεάσει τον ύπνο, τον μεταβολισμό και τη συνολική υγεία