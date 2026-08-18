Πώς μας αρρωσταίνουν οι λάμπες LED: «Χαλούν» ύπνο και μεταβολισμό – Μειώστε το junk light λέει καθηγητής του Χάρβαρντ
Πώς μας αρρωσταίνουν οι λάμπες LED: «Χαλούν» ύπνο και μεταβολισμό – Μειώστε το junk light λέει καθηγητής του Χάρβαρντ
Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η έκθεση σε έντονο, πλούσιο σε μπλε μήκη κύματος φως, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, μπορεί να απορρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό του σώματος και να επηρεάσει τον ύπνο, τον μεταβολισμό και τη συνολική υγεία
Το τεχνητό φως αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής – μας επιτρέπει να βλέπουμε όταν το φυσικό φως δεν είναι διαθέσιμο. Ο ρόλος του στον οργανισμό, ωστόσο, φαίνεται πως είναι σύνθετος: Καθορίζει πότε είμαστε σε εγρήγορση και πότε νυστάζουμε, επηρεάζει την έκκριση ορμονών, τη θερμοκρασία του σώματος, την πέψη και τον μεταβολισμό. Οι ειδικοί στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους σ’ ένα νέο ερώτημα:
Μήπως ο τεχνητός φωτισμός έχει επιπτώσεις στην υγεία πέρα από την όραση;
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι λάμπες LED, που μέσα σε λίγα χρόνια έχουν κυριαρχήσει στα σπίτια, τα γραφεία, τα νοσοκομεία και σχεδόν σε κάθε κλειστό χώρο. Είναι οικονομικές, καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια κι έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Ωστόσο, το φως που εκπέμπουν διαφέρει σημαντικά από το ηλιακό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μήπως ο τεχνητός φωτισμός έχει επιπτώσεις στην υγεία πέρα από την όραση;
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι λάμπες LED, που μέσα σε λίγα χρόνια έχουν κυριαρχήσει στα σπίτια, τα γραφεία, τα νοσοκομεία και σχεδόν σε κάθε κλειστό χώρο. Είναι οικονομικές, καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια κι έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Ωστόσο, το φως που εκπέμπουν διαφέρει σημαντικά από το ηλιακό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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