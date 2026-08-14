«Αν πλύνεις τα πιάτα, θα πάρεις χαρτζιλίκι» – Πρέπει να πληρώνουμε τα παιδιά για τις δουλειές του σπιτιού;

Πότε έχει νόημα να δίνουμε χρήματα στα παιδιά και πότε οι δουλειές του σπιτιού πρέπει να μένουν μέρος της οικογενειακής ευθύνης