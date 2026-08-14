«Αν πλύνεις τα πιάτα, θα πάρεις χαρτζιλίκι» – Πρέπει να πληρώνουμε τα παιδιά για τις δουλειές του σπιτιού;
«Αν πλύνεις τα πιάτα, θα πάρεις χαρτζιλίκι» – Πρέπει να πληρώνουμε τα παιδιά για τις δουλειές του σπιτιού;
Πότε έχει νόημα να δίνουμε χρήματα στα παιδιά και πότε οι δουλειές του σπιτιού πρέπει να μένουν μέρος της οικογενειακής ευθύνης
Το χαρτζιλίκι μοιάζει απλή υπόθεση: οι γονείς δίνουν στο παιδί ένα μικρό ποσό για να μάθει να διαχειρίζεται χρήματα. Όταν όμως μπαίνει στη μέση το ερώτημα αν πρέπει να πληρώνεται για τις δουλειές του σπιτιού, τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα.
Όπως γράφει στο The Conversation η Δρ. Gigi Foster, καθηγήτρια στη Σχολή Οικονομικών του UNSW, οι εποχές έχουν αλλάξει. Τα παιδιά σήμερα έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές διαχείρισης χρημάτων, ψηφιακές κάρτες και εργαλεία παρακολούθησης εξόδων. Από την άλλη πλευρά, η βασική απορία των γονιών παραμένει ίδια: πρέπει να παίρνει χρήματα επειδή βοηθά στο σπίτι;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως γράφει στο The Conversation η Δρ. Gigi Foster, καθηγήτρια στη Σχολή Οικονομικών του UNSW, οι εποχές έχουν αλλάξει. Τα παιδιά σήμερα έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές διαχείρισης χρημάτων, ψηφιακές κάρτες και εργαλεία παρακολούθησης εξόδων. Από την άλλη πλευρά, η βασική απορία των γονιών παραμένει ίδια: πρέπει να παίρνει χρήματα επειδή βοηθά στο σπίτι;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα