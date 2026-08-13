Ιός Δυτικού Νείλου: SOS από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά – Τα ύποπτα συμπτώματα



Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Πειραιάς είναι ανάμεσα στις περιοχές της Αττικής που πλήττονται από τον ιό. Ο Σύλλογος απευθύνει έκκληση προς τις αρμόδιες Αρχές για ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών.

Συγκεκριμένα, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς ζητεί από τους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τα ατομικά μέτρα προστασίας είτε βρίσκονται στο σπίτι, είτε κινούνται σε εξωτερικούς χώρους και τη συγκοινωνία. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η πρόληψη αποτελεί το βασικό εργαλείο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Ο ΙΣΠ επισημαίνει ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της κυκλοφορίας και διασποράς του ιού, έγκαιρη εφαρμογή των προβλεπόμενων προγραμμάτων καταπολέμησης και αποτελεσματική ενημέρωση όλων ανεξαιρέτως.



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