Ιός Δυτικού Νείλου: SOS από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά – Τα ύποπτα συμπτώματα
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς προειδοποιεί για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική και ζητά ενίσχυση των δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα
Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Πειραιάς είναι ανάμεσα στις περιοχές της Αττικής που πλήττονται από τον ιό. Ο Σύλλογος απευθύνει έκκληση προς τις αρμόδιες Αρχές για ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών.
Συγκεκριμένα, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς ζητεί από τους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τα ατομικά μέτρα προστασίας είτε βρίσκονται στο σπίτι, είτε κινούνται σε εξωτερικούς χώρους και τη συγκοινωνία. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η πρόληψη αποτελεί το βασικό εργαλείο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Ο ΙΣΠ επισημαίνει ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της κυκλοφορίας και διασποράς του ιού, έγκαιρη εφαρμογή των προβλεπόμενων προγραμμάτων καταπολέμησης και αποτελεσματική ενημέρωση όλων ανεξαιρέτως.
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