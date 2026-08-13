ΕΟΠΥΥ: Χωρίς συμμετοχή ειδικές αλοιφές, κατ’ οίκον νοσηλεία, φυσικοθεραπείες για εγκαυματίες
Ο ΕΟΠΥΥ υπενθυμίζει ότι οι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών δικαιούνται πλήρη κάλυψη για φάρμακα, υλικά, θεραπείες και φυσικοθεραπεία χωρίς οικονομική συμμετοχή
Χωρίς οικονομική συμμετοχή δικαιούνται τις προβλεπόμενες παροχές υγείας οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών – Θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος, υπενθυμίζει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), μετά από σχετικές αναφορές που έλαβε ο Οργανισμός.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δικαιούχοι καλύπτονται για πάσης φύσεως φάρμακα, επουλωτικά και αναπλαστικά σκευάσματα, όπως γέλες σιλικόνης, ενυδατικές και αντηλιακές αλοιφές, καθώς και προϊόντα αντισηψίας. Η κάλυψη περιλαμβάνει επίσης επιθέματα σιλικόνης και γάζες, ελαστικά και πιεστικά ενδύματα, αλλά και πιεστικής μάσκας προσώπου-νάρθηκα.
Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή της αναγκαίας κατ’ οίκον νοσηλείας, καθώς και φυσικοθεραπειών και άλλων θεραπειών και επεμβάσεων που κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση των εγκαυματιών.
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