ΕΟΠΥΥ: Χωρίς συμμετοχή ειδικές αλοιφές, κατ’ οίκον νοσηλεία, φυσικοθεραπείες για εγκαυματίες

Χωρίς οικονομική συμμετοχή δικαιούνται τις προβλεπόμενες παροχές υγείας οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών – Θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος, υπενθυμίζει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), μετά από σχετικές αναφορές που έλαβε ο Οργανισμός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δικαιούχοι καλύπτονται για πάσης φύσεως φάρμακα, επουλωτικά και αναπλαστικά σκευάσματα, όπως γέλες σιλικόνης, ενυδατικές και αντηλιακές αλοιφές, καθώς και προϊόντα αντισηψίας. Η κάλυψη περιλαμβάνει επίσης επιθέματα σιλικόνης και γάζες, ελαστικά και πιεστικά ενδύματα, αλλά και πιεστικής μάσκας προσώπου-νάρθηκα.

Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή της αναγκαίας κατ’ οίκον νοσηλείας, καθώς και φυσικοθεραπειών και άλλων θεραπειών και επεμβάσεων που κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση των εγκαυματιών.



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