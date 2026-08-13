Τι δεν γράφει η ετικέτα σε σαμπουάν, αντηλιακά και βρεφικές λοσιόν – Κρυφές ουσίες στο 98% των προϊόντων
Τι δεν γράφει η ετικέτα σε σαμπουάν, αντηλιακά και βρεφικές λοσιόν – Κρυφές ουσίες στο 98% των προϊόντων
Νέα ανάλυση σε αντηλιακά, σαμπουάν, σαπούνια και βρεφικές λοσιόν εντόπισε δεκάδες ουσίες που δεν αναγράφονταν στα συστατικά
Πόσο πιστά αποτυπώνει η ετικέτα ενός αντηλιακού, ενός σαμπουάν ή μιας βρεφικής λοσιόν όσα πραγματικά περιέχει το προϊόν; Μια νέα εργαστηριακή ανάλυση θέτει αυτό το ερώτημα, αποκαλύπτοντας μια εντυπωσιακή απόσταση ανάμεσα στα αναγραφόμενα συστατικά και στις χημικές ουσίες που τελικά εντοπίστηκαν.
Οι ερευνητές ανέλυσαν 113 προϊόντα προσωπικής φροντίδας και καθαρισμού από 12 διαφορετικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αντηλιακά, σαμπουάν, σαπούνια και βρεφικές λοσιόν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ερευνητές ανέλυσαν 113 προϊόντα προσωπικής φροντίδας και καθαρισμού από 12 διαφορετικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αντηλιακά, σαμπουάν, σαπούνια και βρεφικές λοσιόν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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